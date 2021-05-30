المنتخب التونسي لكرة القدم - تقديم الوافدين الجديدين حنبعل المجبري وعمر الرقيق

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عبر اللاعبان حنبعل المجبري وعمر الرقيق عن سعادتهما وافتخارهما باللعب لفائدة المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاحد في المؤتمر الصحفي التي نظمته الجامعة التونسية لكرة القدم لتقديم الوافدين الجديدين على منتخب نسور قرطاج الذي يستعد لخوض ثلاث مقابلات ودية مع الكونغو الديمقراطية يوم 5 جوان والجزائر يوم 11 جوان ومالي يوم 15 جوان.وافاد حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الانقليزي والحامل للجنسيتين الفرنسية والتونسية بالمناسبة ان اختياره اللعب لفائدة تونس هو "اكثر من اختيار رياضي انه اخيار القلب" مضيفا في هذا السياق "لقد فكرت جيدا في هذا الامر مع عائلتي. واخترت تونس".وعبر المجبري (18 سنة) عن سعادته بما حظي به خبر انضمامه للمنتخب التونسي من تفاعل كبير بصفحات المواقع الاجتماعية قائلا " لم اكن اتصور هذا التفاعل. اني سعيد جدا بهذه التفاعلات واشكر الشعب التونسي على الترحيب بي".وتابع حنبعل الذي سيحمل القميص رقم 14 مع المنتخب التونسي "اعرف اللاعبين والمنتخب. اعتقد انني سالقى المساعدة من الجميع ليكون اندماجي سهلا في صفوف الفريق".وعبر لاعب ارسنال الانقليزي عمر الرقيق (19 سنة) والحامل للجنسيتين التونسية والهولندية من جهته عن امله في تحقيق نتائج ايجابية مع المنتخب التونسي مبينا انه لا يخشى التنافس من اجل فرض نفسه في صفوف الفريق باعتبار وان التنافس امر عادي في ظل تواجد افضل اللاعبين مشيرا الى انه يطمح كذلك الى اللعب اكثر ما يمكن مع فريق ارسنال الانقليزي.واضاف عمر الرقيق الذي سيحمل القميص رقم 19 مع المنتخب التونسي ان شقيقه كريم يحب هو الاخر تونس ومسالة انضامه الى المنتخب التونسي لم تغلق نهائيا.واشاد منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم من جهته بامكانيات اللاعبين الشابين الجديدين واعتبرهما "مكسبا للمنتخب التونسي" مشددا على اهمية توفير افضل الظروف الممكنة من اجل الاستفادة من مؤهلاتهما على احسن وجه.واكد ان المنتخب التونسي يستمد قوته اساسا من روح المجموعة وهذا العامل من شانه ان يسهل اندماج كل لاعب جديد على المنتخب مشددا على ان المقياس الاول في اختيار اللاعبين يبقى الاستحقاق وقدرته على تقديم الاضافة للمنتخب مهما كان سن اللاعب او الفريق الذي ينتمي اليه متمنيا التوفيق والنجاح للوافدين الجدد على المنتخب.وتابع في نفس السياق " الانتماء الى المنتخب الوطني ليس مرتبطا بالسن بل بالاداء والروح" مبينا في هذا السياق ان لاعب الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان لعب مع المنتخب الاول وهو في سن 18 او 19 سنة.وابرز محمد سليم بن عثمان المدير الرياضي بالجامعة التونسية لكرة القدم ان استقدام اللاعبين التونسيين من خارج حدود الوطن يدخل ضمن استراتيجية الجامعة والعمل متواصل في هذا المجال منذ مدة مبينا ان النجاح في ضم عدد من هؤلاء اللاعبين كان نتيجة عمل جماعي صلب الجامعة والمشروع الجذاب للمنتخب الذي يشجع اللاعبين على الانضمام اليه ويساعدهم على نحت مسيرة ناجحة على جميع المستويات.وشدد حسين جنيح المسؤول عن المنتخب الاول لكرة القدم على ان كافة اللاعبين الذين عززوا صفوف المنتخب التونسي في المدة الاخيرة لم يتم عبر المال وانما عن طريق اقتناعهم بالمشروع الرياضي للمنتخب وحبهم لحمل الراية الوطنية مبينا انه عمل رفقة محمد سليم بن عثمان في كنف السرية والحرفية من اجل اتمام ملفات العديد من اللاعبين معربا عن الامل في ان يقدم اللاعبون الجدد الاضافة المرجوة للمنتخب الوطني مثلما كان الشان مع عيسى العيدوني وانيس بن سليمان وغيرهم من اللاعبين.واضاف في سياق متصل ان لاعب هاكن البلجيكي يوسف علي سيكون على ذمة المنتخب التونسي بداية من الغد بعد مشاركته اليوم في نهائي كاس السويد وبعد امضائه للاوراق الادارية التي تؤهله رسميا للعب لفائدة المنتخب الوطني.