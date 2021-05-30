الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 30 ماي 2021

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تسجيل حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زغوان

القصرين : انطلاق حملة تلقيح ضد فيروس "كورونا بستة مراكز تلقيح جديدة بالجهة

الكاف/ كورونا: حالة وفاة و 41 إصابة جديدة

سجلت ولاية زغوان اليوم الأحد حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا لامرأة من منطقة زغوان تبلغ من العمر54 سنة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى171 حالة منذ ظهور الوباء.وذكر نبيل الورفلي كاهية مدير الصحة الأساسية في تصريح لـ"وات" أن المصالح الصحية تلقت اليوم أيضا 32 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية تثبت إصابة أصحابها بالفيروس وذلك من جملة 112 عينة تم رفعها للغرض.وأوضح في هذا الجانب أن نسبة التحاليل الإيجابية في الجهة يشهد ارتفاعا ملحوظا منذ نهاية شهر أفريل الماضي مشيرا إلى أن عدد المقيمين بوحدات الكوفيد بلغت أحيانا طاقة استيعابها القصوى المحددة بـ46 سريرا.وأكد أن الوباء لازال يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين داعيا كافة الهياكل المتدخلة إلى ضرورة مواصلة تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي في ظل الإنتشار السريع للعدوى وتراخي المواطن في الالتزام بالتوقي من الفيروس.انطلقت ، صباح اليوم الأحد، حملة تلقيح مضادة لفيروس" كورونا"، بستة مراكز صحية بكل من معتمديات العيون، وجدليان، وسبيبة، وحيدرة، وحاسي الفريد، وماجل بلعباس، وذلك لفائدة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، بهدف التوصل اليوم إلى تطعيم ما يقارب الألف شخصا في هذه المراكز مجتمعة، وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني.وبين الشعباني أن هذه الحملة تأتي في اطار تقريب خدمات التلقيح من متساكني كافة معتمديات الجهة وحمايتهم من مخاطر وباء كورونا، مفيدا أن عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لهذا الوباء بالجهة، بلغ منذ انطلاق حملة التلاقيح الى حدود كامل يوم أمس السبت ، 21 ألف شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الثانية وحوالي 13 الف شخصا تلقوا الجرعة الاولى فقط.وأردف أن حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا"، بلغت منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الأحد، بالقصرين، 460 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالوباء منذ بدء انتشاره في مارس 2020 ، 12 الفا و810 إصابة .ارتفع عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية باجة إلى 213 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة امس السبت بالمستشفي الجهوى بباجة لامراة تبلغ 65 سنة من العمر .واثبتت التحاليل الفيروسية ليومي امس واول امس وجود 104 إصابات جديدة بالفيروس منها 58 اصابة بمدينة باجة التى اكتشفت بها السلالة البريطانية للفيروس، وتوزعت بقية الاصابات على معتمديات تستور (16) وعمدون (8) ومجاز الباب (8) ونفزة(8) و( 6 ) وتيبار( 01 ) وقبلاط (8) ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 6923 من جملة 20578 تحليلا تم اجراوه.وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس حتى امس 90,78 بالمائة مقارنة باكثر من 93 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي وذلك بعد تسجيل تعافي 6291 حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة .سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد حالة وفاة و41 اصابة جديدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 96 عينة تم رفعها بتاريخ 28مايويرتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 297 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8990 حالة تماثل منها 8527 شخصا إلى الشفاء.كما أورد التحيين اليومي تواصل ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات حيث بلغ بتاريخ 30 ماي 71شخصا منهم 15 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما يخضع 463 شخصا للحجر الصحي، وهم يشكلون حصيلة الاصابات الجملية المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال العشرة الايام الاخيرة.وتواصل الادارة الجهوية للصحة بالكاف التحذير من خطورة الأوضاع الراهنة، وتدعو المواطنين إلى التقيد بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى بالفيروس