تفاصيل التعريفات الجديدة للحافلات والمترو

وات -

1- على مستوى شبكة الحافلات :

2- على مستوى شبكة المترو:

3- بالنسبة للخط ت. ح. م :

أعلنت شركة النقل بتونس، اليوم الاحد، في بلاغ لها، أنها تشرع، بداية من غرّة جوان 2021، في تطبيق تعديل تعريفات النقل العمومي البرّي الذي يهدف، وفق ما جاء في البلاغ، إلى "تحسين احتساب التعريفات والموازنة بين الأقسام".ويتمثل هذا التعديل، حسب البلاغ، في إعادة تنظيم التعريفات حسب الأقسام والمحطات ليتمّ اختزال هذه التعريفات من 10 إلى 3 تعريفات وذلك على النحو الآتي :- تعريفة موحّدة قدرها 500 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات قسم واحد أو قسمان أو ثلاثة أقسام.- تعريفة موحّدة قدرها 1000 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات 4 أو 5 أو 6 أقسام .- تعريفة موحّدة قدرها 1500 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات 7 أو 8 أو 9 أو 10 أقسام.- تعريفة موحّدة قدرها 500 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات قسم واحد أو قسمان أو ثلاثة أقسام.- تعريفة موحّدة قدرها 1000 مليم للتنقل على الخطوط الحضرية ذات 4 أو 5 أو 6 أقسام .- قسم واحد درجة أولى : 900 مليم- قسمان درجة أولى : 1250 مليم- قسم واحد درجة ثانية : 500 مليم- قسمان درجة ثانية : 800 مليم.وكان الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، معز سالم ، قد كشف في تصريح سابق ل(وات) بان الشركة عدلت 10 تعريفات لنقل المسافرين على متن الحافلات والمترو بشكل أتاح رفع البعض منها وتخفيض أسعار البعض الآخر، موضحا بأنها لم تقم بزيادة تعريفات النقل منذ سنة 2003 الا مرة واحدة سنة 2010وبين سالم أن عدم إقرار زيادات سنوية على تعريفات نقل المسافرين على متن اسطول شركة نقل تونس كان له انعكاس مالي على توازنات نقل تونس قارب 500 مليون دينار، مشيرا إلى أن التذاكر التي توجد ضمن خانة القسم الأول والثاني والثالث، سيصبح سعرها في حدود 500 مليم ، اي انه سيتم زيادة سعر تذكرة 320 مليم وتذكرة 470 مليم لترتفع الى 500 مليم مقابل تخفيض تعريفة 650 مليم الى 500 مليم.كما أوضح ان تعريفات القسم الرابع والخامس والسادس تم توحيدها عند 1 دينار، أي انه سيتم رفع ثمن تذكرة 800 مليم و 970 مليم الى دينار واحد وتخفيض تذكرة 170ر1 دينار الى دينار واحد .ولاحظ ان تعريفات الأقسام السابع والثامن والتاسع والعاشر ستصبح في حدود 500ر1 دينار وذلك من خلال رفع سعر تذكرة 350ر1 دينار الى 500ر1 د وخفض تعريفة 850ر1 دينار تعريفة 150ر2 دينار الى مستوى 500ر1 دينار .وعن تعريفات الركوب على متن عربات المترو الخفيف أفاد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس ان التعريفات ستنحصر بين 500 مليم و1 دينار مما يعني سحب التذاكر التي كان سعرها دون 500 مليم .