كرة اليد: الترجي التونسي يفوز على النجم الساحلي في قمة لقاءات الجولة السابعة من مرحلة التتويج

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فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت على ضيفه النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 35 - 32 في قمة لقاءات الجولة السابعة لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد أكابر، من مرحلة التتويج، ليعزز بذلك صدارته في قمة الترتيب.وفيما يلي كامل نتائج الجولة السابعة التي دارت دون حضور جمهور:في قاعة الزواوي:الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 35 - 32في قاعة ساقية الزيت:النادي الرياضي بساقية الزيت - مكارم المهدية 31 - 31في قاعة قصور الساف:نادي كرة اليد بقصور الساف - الجمعية الرياضية بالحمامات 28 - 30في قاعة القرجاني:النادي الافريقي - البعث الرياضي ببني خيار 30 - 26وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:1-الترجي الرياضي التونسي 14 62-الجمعية الرياضية بالحمامات 12 73-النجم الرياضي الساحلي 10 7النادي الافريقي 10 75-النادي الرياضي بساقية الزيت 8 76-نادي كرة اليد بقصور الساف 5 7مكارم المهدية 5 68-البعث الرياضي ببني خيار 2 7