كرة اليد: الترجي التونسي يفوز على النجم الساحلي في قمة لقاءات الجولة السابعة من مرحلة التتويج

وات - فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت على ضيفه النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 35 - 32 في قمة لقاءات الجولة السابعة لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد أكابر، من مرحلة التتويج، ليعزز بذلك صدارته في قمة الترتيب.
وفيما يلي كامل نتائج الجولة السابعة التي دارت دون حضور جمهور:
في قاعة الزواوي:
الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 35 - 32
في قاعة ساقية الزيت:
النادي الرياضي بساقية الزيت - مكارم المهدية 31 - 31
في قاعة قصور الساف:
نادي كرة اليد بقصور الساف - الجمعية الرياضية بالحمامات 28 - 30
في قاعة القرجاني:
النادي الافريقي - البعث الرياضي ببني خيار 30 - 26
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الفريق النقاط لعب
1-الترجي الرياضي التونسي 14 6
2-الجمعية الرياضية بالحمامات 12 7
3-النجم الرياضي الساحلي 10 7
النادي الافريقي 10 7
5-النادي الرياضي بساقية الزيت 8 7
6-نادي كرة اليد بقصور الساف 5 7
مكارم المهدية 5 6
8-البعث الرياضي ببني خيار 2 7
وفيما يلي كامل نتائج الجولة السابعة التي دارت دون حضور جمهور:
في قاعة الزواوي:
الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 35 - 32
في قاعة ساقية الزيت:
النادي الرياضي بساقية الزيت - مكارم المهدية 31 - 31
في قاعة قصور الساف:
نادي كرة اليد بقصور الساف - الجمعية الرياضية بالحمامات 28 - 30
في قاعة القرجاني:
النادي الافريقي - البعث الرياضي ببني خيار 30 - 26
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الفريق النقاط لعب
1-الترجي الرياضي التونسي 14 6
2-الجمعية الرياضية بالحمامات 12 7
3-النجم الرياضي الساحلي 10 7
النادي الافريقي 10 7
5-النادي الرياضي بساقية الزيت 8 7
6-نادي كرة اليد بقصور الساف 5 7
مكارم المهدية 5 6
8-البعث الرياضي ببني خيار 2 7
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