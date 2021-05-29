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جربة: مسابقة تقديم افكار مبتكرة حول تثمين المكونات الثقافية والتراثية بجزيرة جربة

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 15:10 قراءة: 0 د, 38 ث
اعلنت وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة تقديم افكار مبتكرة حول تثمين المكونات الثقافية والتراثية بجزيرة جربة باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

واكدت في بلاغ لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ان "المشاركة في هذه المسابقة يتم عبر منظومة الشراء العمومي على الخط وهي موجهة للشركات المختصة في التكنولوجيات الحديثة وشركات الخدمات والشركات المختصة في الهندسة الاعلامية وكافة المنخرطين في منظومة الشراء العمومي على الخط وذلك في اجل اقصاه 14 جوان 2021 ".


ووفق ذات البلاغ فان "الدعوة لتقديم مشاريع حول تثمين المكونات الثقافية والتراثية بجزيرة جربة تاتي بمناسبة اعداد ملف تسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي والاستعداد لاحتضان الجزيرة للقمة الفرنكفونية الثامنة عشر عقدها اواخر السنة الحالية تحت شعار "التواصل في اطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني".

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