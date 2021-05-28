بطولة الجزائر - معاقبة الاطار الفني التونسي لوفاق سطيف نبيل الكوكي وكريم دلهوم بمقابلة واحدة

وات - سلطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجزائرية الكرة القدم المحترفة عقوبة بمقابلة واحدة نافذة على مدرب وفاق سطيف التونسي نبيل الكوكي يمنع فيها من دخول الملعب او حجرات الملابس بسبب تصرفه غير اللائق تجاه رسميين.

كما تم تسليط نفس العقوبة على مواطنه ومساعده في الفريق كريم دلهوم بسبب احتجاجه على قرار الحكم.

وتدخل هذه العقوبات في اطار الملفات التي نظرت فيها لجنة الانضباط لحساب الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى الجزائرية التي جرت يوم الاربعاء الماضي.

وكان وفاق سطيف تعادل في اطار الجولة الثالثة والعشرين مع مضيفه نجم مقرة 2-2 وهو يتصدر الترتيب برصيد 47 نقطة متقدما بفارق 4 نقتط على ملاحقه المباشر شبيبة الساورة.



