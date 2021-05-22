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بطولة بلغراد (2) للتنس - مالك الجزيري يستهل مشاركته بملاقاة الالماني ماتس مورينغ

Publié le Samedi 22 Mai 2021 - 11:18 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 276 عالميا اليوم السبت مشاركته في بطولة بلغراد (2) الصربية التي تقام مقابلاتها على ارضية ترابية بملاقاة الالماني ماتس مورينغ صاحب المركز 252 عالميا ضمن الدور نصف النهائي من جدول التصفيات التمهيدي.

والمباراة هي الاولى لمالك الجزيري منذ حوالي شهر من اخر ظهور له على ملاعب الكرة الصفرء عندما خسر امام التشيكي ادم بافلاسيك في الدور نصف النهائي من جدول التصفيات التمهيدي لبطولة استرافا التشيكية.




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