البطولة المغربية - (الجولة ال18) - تنافس شديد بين الوداد والرجاء بادارة فنية تونسية

وات - يتواصل التنافس على اشده بين قطبي كرة القدم المغربية ومدينة الدار البيضاء الوداد والرجاء على صدارة البطولة المغربية حيث اضاف كل منها 3 نقاط الى رصيده من فوز جديد في الجولة ال18 من البطولة المغربية لكرة القدم (2020-2021) . ومازال الفارق بينهما لايتعدي نقطة واحدة.
ويحتل الوداد البيضاوي المركز الاول في بطولة المغرب ب34 نقطة من 16 مقابلة بينما يلاحقه الرجاء عن قرب بفارق نقطة واحدة ( 33 نقطة) من 17 مقابلة . وياتي الجيش الملكي في المركز الثالث ب31 نقطة من 18 مباراة.
وفاز الرجاء البيضاوي الذي يدربه التونسي لسعد جردة الشابي امس الخميس خارج ملعبه على مولودية وجدة 2-صفر سجلهما بين مالنغو (د33) وفابريس نغوما (د70).
وكان الوداد الرياضي الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي فاز بدوره يوم الثلاثاء الماضي لحساب نفس الجولة على اولمبيك اسفي بنتيجة 3-1 . وسجل لالوداد الرياضي كل من الليبي مؤيد اللافي (د 11 ود25) وايوب العملود (د 86) بينما جاء هدف أولمبيك آسفي عن طريق منصف العامري (د 28)
ويحتل الوداد البيضاوي المركز الاول في بطولة المغرب ب34 نقطة من 16 مقابلة بينما يلاحقه الرجاء عن قرب بفارق نقطة واحدة ( 33 نقطة) من 17 مقابلة . وياتي الجيش الملكي في المركز الثالث ب31 نقطة من 18 مباراة.
وفاز الرجاء البيضاوي الذي يدربه التونسي لسعد جردة الشابي امس الخميس خارج ملعبه على مولودية وجدة 2-صفر سجلهما بين مالنغو (د33) وفابريس نغوما (د70).
وكان الوداد الرياضي الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي فاز بدوره يوم الثلاثاء الماضي لحساب نفس الجولة على اولمبيك اسفي بنتيجة 3-1 . وسجل لالوداد الرياضي كل من الليبي مؤيد اللافي (د 11 ود25) وايوب العملود (د 86) بينما جاء هدف أولمبيك آسفي عن طريق منصف العامري (د 28)
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