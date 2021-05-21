   Mayada - موش عوايدك  

البطولة المغربية - (الجولة ال18) - تنافس شديد بين الوداد والرجاء بادارة فنية تونسية

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 14:03 قراءة: 0 د, 47 ث
وات - يتواصل التنافس على اشده بين قطبي كرة القدم المغربية ومدينة الدار البيضاء الوداد والرجاء على صدارة البطولة المغربية حيث اضاف كل منها 3 نقاط الى رصيده من فوز جديد في الجولة ال18 من البطولة المغربية لكرة القدم (2020-2021) . ومازال الفارق بينهما لايتعدي نقطة واحدة.

ويحتل الوداد البيضاوي المركز الاول في بطولة المغرب ب34 نقطة من 16 مقابلة بينما يلاحقه الرجاء عن قرب بفارق نقطة واحدة ( 33 نقطة) من 17 مقابلة . وياتي الجيش الملكي في المركز الثالث ب31 نقطة من 18 مباراة.


وفاز الرجاء البيضاوي الذي يدربه التونسي لسعد جردة الشابي امس الخميس خارج ملعبه على مولودية وجدة 2-صفر سجلهما بين مالنغو (د33) وفابريس نغوما (د70).

وكان الوداد الرياضي الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي فاز بدوره يوم الثلاثاء الماضي لحساب نفس الجولة على اولمبيك اسفي بنتيجة 3-1 . وسجل لالوداد الرياضي كل من الليبي مؤيد اللافي (د 11 ود25) وايوب العملود (د 86) بينما جاء هدف أولمبيك آسفي عن طريق منصف العامري (د 28)




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226145



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 21 ماي 2021 | 9 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:27 16:06 12:23 05:07 03:22
26°
 26° % 27 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1435°-1735°-1930°-2025°-18
  • Avoirs en devises
    21044,9

  • (20 mai)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,32764 DT        1$ =2,73579 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 mai)   682,4 MDT