البطولة المغربية - (الجولة ال18) - تنافس شديد بين الوداد والرجاء بادارة فنية تونسية

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يتواصل التنافس على اشده بين قطبي كرة القدم المغربية ومدينة الدار البيضاء الوداد والرجاء على صدارة البطولة المغربية حيث اضاف كل منها 3 نقاط الى رصيده من فوز جديد في الجولة ال18 من البطولة المغربية لكرة القدم (2020-2021) . ومازال الفارق بينهما لايتعدي نقطة واحدة.ويحتل الوداد البيضاوي المركز الاول في بطولة المغرب ب34 نقطة من 16 مقابلة بينما يلاحقه الرجاء عن قرب بفارق نقطة واحدة ( 33 نقطة) من 17 مقابلة . وياتي الجيش الملكي في المركز الثالث ب31 نقطة من 18 مباراة.وفاز الرجاء البيضاوي الذي يدربه التونسي لسعد جردة الشابي امس الخميس خارج ملعبه على مولودية وجدة 2-صفر سجلهما بين مالنغو (د33) وفابريس نغوما (د70).وكان الوداد الرياضي الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي فاز بدوره يوم الثلاثاء الماضي لحساب نفس الجولة على اولمبيك اسفي بنتيجة 3-1 . وسجل لالوداد الرياضي كل من الليبي مؤيد اللافي (د 11 ود25) وايوب العملود (د 86) بينما جاء هدف أولمبيك آسفي عن طريق منصف العامري (د 28)