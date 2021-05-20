وزارة الصحة تؤكد في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ان التدخين يسبب في تونس أكثر من 10 آلاف وفاة سنويا

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يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن التدخين في تونس 10 آلاف وفاة سنويا، وهو ما يفوق عدد الوفيات المسجلة في إطار جائحة كورونا بالبلاد، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في ورقة اعلامية أصدرتها اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الموافق ليوم 31 ماي من كل سنة.وشددت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في هذه الوثيقة، على أنه أمام الصعوبات المسجلة في جهود مكافحة التدخين يبقى التثقيف الصحي والتحسيس من أهم الوسائل المساهمة في الإقلاع عن التدخين لدورها الأساسي في إبراز المخاطر المنجرة عنه والفوائد المكتسبة عند الإقلاع عن التدخين.ويبرز شعار "الامتناع عن التدخين يعطيك فرصة أخرى للحياة"، الذي تم اختياره للاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ما للإقلاع عن التدخين من فوائد عديدة من بينها انه بالامتناع عن التدخين لمدة سنة واحدة يتراجع احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية إلى النصف كما يتساوي هذا الاحتمال مع غير المدخنين اذا بلغت مدة الاقلاع عن التدخين 5 سنوات.وأشارت إدارة الرعاية الصحية الأساسية إلى أن التدخين يعد من أخطر العوامل المتسببة في الامراض غير السارية على غرار أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري والتي تؤدي إلى أكثر من 80 بالمائة من جملة الوفيات بتونس، وتستهلك أكثر من ثلثي ميزانية الأدوية لوزارة الصحة.يشار الى ان التدخين يساهم في وفاة ما لا يقل عن 8,2 مليون شخص في العالم منهم 1,2 مليون شخص من غير المدخنين، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية.