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استئناف النشاط على خط جنوة من 21 ماي 2021 وفقا للبرمجة العادية (الشركة التونسية للملاحة)

Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 15:12 قراءة: 0 د, 35 ث
أعلنت الشركة التونسيّة للملاحة عن استئناف نشاطها على خط جنوة ابتدء من الغد، الجمعة 21 ماي 2021، وفقا لبرمجتها العادية.

وأكدت الشركة، في بلاغ أصدرته، الخميس، ضرورة أن يستظهر كل المسافرين بما في ذلك الأطفال، الذين تجاوزت أعمارهم السنتين، بتحليل مخبري "بي سي آر" سلبي لم يمض عليه أكثر من 48 ساعة عند الوصول إلى ميناء جنوة.
ودعت المسافرين الى القيام بهذا التحليل، الخميس، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكدت أن هذا الاجراء يستثني كل مسافر يصطحب سيّارته الخاصّة عند العبور بالأراضي الإيطاليّة لمدّة لا تتجاوز 36 ساعة.

وأشارت الشركة إلى إمكانية الحصول على المزيد من الإرشادات من خلال الاتّصال بـ71 346 061  أو  71 351 378  أو عبر زيارة موقع واب الشركة   www.ctn.com.tn
 

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