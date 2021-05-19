بطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج

تدور يوم السبت القادم مقابلات الجولة الخامسة ذهابا من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" في كرة اليد.وفي ما يلي برنامج المباريات التي ستجرى جميعها دون حضور جمهور، ووفق اجراءات البروتوكول الصحي:السبت 22 ماي 2021في قاعة رشاد خواجة:مكارم المهدية - الجمعية الرياضية بالحماماتفي قاعة ساقية الزيت:النادي الرياضي بساقية الزيت - الترجي الرياضي التونسيفي قاعة القرجاني:النادي الافريقي - نادي كرة اليد بقصور الساففي قاعة بني خيار:البعث الرياضي ببني خيار - النجم الرياضي الساحلي