بطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج

تدور يوم السبت القادم مقابلات الجولة الخامسة ذهابا من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" في كرة اليد.
وفي ما يلي برنامج المباريات التي ستجرى جميعها دون حضور جمهور، ووفق اجراءات البروتوكول الصحي:
السبت 22 ماي 2021
في قاعة رشاد خواجة:
مكارم المهدية - الجمعية الرياضية بالحمامات
في قاعة ساقية الزيت:
النادي الرياضي بساقية الزيت - الترجي الرياضي التونسي
في قاعة القرجاني:
النادي الافريقي - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة بني خيار:
البعث الرياضي ببني خيار - النجم الرياضي الساحلي
وفي ما يلي برنامج المباريات التي ستجرى جميعها دون حضور جمهور، ووفق اجراءات البروتوكول الصحي:
السبت 22 ماي 2021
في قاعة رشاد خواجة:
مكارم المهدية - الجمعية الرياضية بالحمامات
في قاعة ساقية الزيت:
النادي الرياضي بساقية الزيت - الترجي الرياضي التونسي
في قاعة القرجاني:
النادي الافريقي - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة بني خيار:
البعث الرياضي ببني خيار - النجم الرياضي الساحلي
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