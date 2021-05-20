بنزرت: ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري يحتّل المرتبة الأولى وطنيا من حيث حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ التجارية (مدير الميناء)

وات -

أفاد مدير ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري، لطفي الساسي، يوم الأربعاء بأن الميناء يحتّل المرتبة الأولى على المستوى الوطني في حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ التونسية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بتحقيقه 1.521 مليون طن متقدما على بقية الموانئ الكبرى مثل ميناء رادس، وفق تعبيره.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، ان الميناء شهد ايضا تطورا ملحوظا بنسبة 13 % خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية 2020، في مجال الحركة الجملية للبضائع توريدا و9 بالمائة تصديرا، وذلك بفضل تطوّر نشاط السوائب السائلة كالمحروقات، والسوائب الصلبة كالسكر الخام، والاسمنت، رغم تراجع نشاط الحبوب ومشتقاتها.كما شهدت حركة الحاويات بميناء بنزرت-منزل بورقيبة، تطوّرا بنسبة 40 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حيث استقبل الميناء بين استيراد وتصدير 18 ألفا و727 حاوية رغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها الميناء بسبب تواصل اشغال مشروع إعادة تهيئة المسطحات الجارية به، وفق ذات المصدر.وأشار مدير ميناء بنزرت-منزل بورقيبة إلى أن الميناء استقبل 130 سفينة منها 120سفينة تجارية والبقية سفن ترفيهية او موجهة للاصلاح بشركة الاصلاحات الميكانيكية بمنزل بورقيبة.