الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 17 ماي 2021

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مدنين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و26 اصابة جديدة

تراجع معدل الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس "كورونا" أمس الأحد بولاية مدنين الى وفاة واحدة بالمقارنة الفترة الماضية التي شهدت تسجيل ما بين 5 و6 وفيات في اليوم طيلة اسابيع، وبذلك يبلغ العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة581 وفاة فيما سجلت الجهة 26 اصابة محلية جديدة بالوباء ارتفع بموجبها اجمالي الاصابات الى 14314 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين.وسجلت نصف الاصابات بمعتمدية جرجيس بـ13 اصابة، فيما توزعت بقية الاصابات إلى 3 بكل من حومة السوق ومدنين الشمالية، وحالتين بكل من بن قردان وميدون، وحالة واحدة في كل من مدنين الجنوبية وبني خداش واجيم.وتعافى 79 مصابا من فيروس "كورونا" منهم 19 بميدون، و13 بحومة السوق، و12 ببن قردان، و9 بمدنين الشمالية، و7 بكل من سيدي مخلوف وجرجيس، و6 بمدنين الجنوبية، و4 ببني خداش، وحالتي شفاء باجيم ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 13358 حالة شفاء.وتتواصل حملة التلقيح بنسق متصاعد بالمركزين الجهويين للتلقيح بكل من مدنين وحومة السوق اللذين يشهدان اكتظاظا كبيرا في انتظار فتح مراكز اخرى (2 جاهزين بكل من جرجيس وجربة ميدون)، حيث تلقى يوم امس 832 مواطنا التطعيم ليرتفع عدد الجرعات منذ انطلاق عملية التلقيح الى 26653 جرعة.