تواصل عملية تفريغ باخرة قادمة من روسيا محملة بالشعير في الميناء التجاري بجرجيس

وات -

تتواصل بالميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين، عملية تفريغ باخرة قادمة من روسيا ارست منذ ايام وعلى متنها 27 الف طن من الشعير العلفي، وتتم العملية عبر ما بين 130 و140 شاحنة في اليوم بمعدل 3 الاف طن من الشعير يوميا، وهو ما يستوجب بين 7 و 9 ايام لتفريغ كامل الشحنة التي يزود بها الديوان الوطني للحبوب ولايات الجنوب، وفق ما افاد به المسؤول على مصلحة الاستغلال بالميناء جمال الرجيلي (وات).وتعتبر هذه الباخرة الثامنة من نوعها التي ترسو بالميناء التجاري بجرجيس منذ اواخر شهر نوفمبر الماضي ما مكن من تفريغ 180 الف طن من الشعير العلفي منذ انطلاق العملية التي ستتواصل عبر هذا الميناء لنجاحه في التعامل مع مثل هذه النوعية من البواخر وهذا النوع من النشاط الذي ادخل حركية بالميناء ونوع من انشطته التى يعتبر تصدير الملح ابرزها، الى جانب ما خلقه من ديناميكية على مستوى شركات النقل وشركة الشحن والترصيف.وتسعى ادارة الميناء التجاري بجرجيس الي توفير فضاء لتخزين ما يتبقى من مادة الشعير بعد توزيع حصة ولايات الجنوب حتى يكون بمثابة مخزون استراتيجي لجهة الجنوب الشرقي خاصة وان الميناء يستقبل في كل شهر باخرة محملة بهذه المادة.