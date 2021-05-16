استئناف ارتياد المساجد ونشاط الكتاتيب غدا الإثنين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، عن استئناف ارتياد الجوامع والمساجد وعودة نشاط الكتاتيب، بداية من يوم غد الاثنين، وذلك تبعا لما أقرّته الهيئة الوطنيّة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في اجتماعها المنعقد يوم 12 ماي الجاري.



ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، إلى حتميّة الإلتزام بالإجراءات الوقائيّة الواردة بالبروتوكول الصحي الخاص بالمعالم الدينية والكتاتيب.



