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استئناف ارتياد المساجد ونشاط الكتاتيب غدا الإثنين

Publié le Dimanche 16 Mai 2021 - 14:23 قراءة: 0 د, 16 ث
أعلنت وزارة الشؤون الدينية، عن استئناف ارتياد الجوامع والمساجد وعودة نشاط الكتاتيب، بداية من يوم غد الاثنين، وذلك تبعا لما أقرّته الهيئة الوطنيّة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في اجتماعها المنعقد يوم 12 ماي الجاري.

ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، إلى حتميّة الإلتزام بالإجراءات الوقائيّة الواردة بالبروتوكول الصحي الخاص بالمعالم الدينية والكتاتيب.

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