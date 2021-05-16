تراجع عدد قتلي حوادث الطرقات خلال الربع الأول من السنة الحالية

وات -

تراجع عدد قتلى حوادث الطرقات في تونس خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 7ر4 بالمائة وفق بيانات المرصد الوطني للسلامة المرورية.ولقي خلال الأشهر الأربعة الاولى من السنة الحالية 298 تونسيا مصرعهم جراء حوادث الطرقات مقابل 313 حادثا قاتلا في نفس الفترة من السنة الماضية.وعرف عدد جرحى الحوادث تراجعا طفيفا بنسبة 5ر0 بالمائة ليبلغ مع موفى افريل الماضي 2065جريحا مقابل 2076 في موفى افريل من السنة الفارطة.وفي السياق ذاته تقلص العدد الجملي للحوادث من 1514 حادثا في الربع الأول من 2020 الى 1491 حادثا في الفترة ذاتها من 2021وأفاد رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية في تصريح ل(وات) بأن اهم أسباب تراجع عدد الحوادث وخاصة منها القاتلة تعود بالأساس الى العمل التحسيسي الذي يقوم به المرصد بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والجمعيات المختصة.وعزا أيضا التراجع المسجل في الحوادث الى الجانب الردعي والزجري الذي تقوم به مختلف الوحدات الأمنية ولا سيما زجر المخالفات المتعلقة بالافراط في السرعة.كما اعتبر المتحدث ان القرارات المتعلقة بإقرار حظر التجول في تونس في المدة الفارطة وما رافقها من قرارات تتعلق بالتقليص من حركة المرور العربات والسيارات على مختلف الطرقات ساهمت في التقليص في عدد حوادث الطرقات في تونس.وبالنسبة الى توزيع حوادث الطرقات القاتلة حسب الأسباب فقد مثل الافراط في السرعة (8ر30 بالمائة بمصرع 92 شخصا) السبب الرئيسي في حصول قتلى على الطريق ثم السهو وعدم الانتباه (1ر23 بالمائة) فعدم ملازمة اليمين (7ر9 بالمائة).اما الجرحى فقد استأثر عنصر السهو وعدم الانتباه على الطريق ب 4ر26 بالمائة من الحوادث (546 جريحا) ثم السرعة ب 22 بالمائة (455 جريحا) فعدم احترام الأولوية بنسبة 2ر8 بالمائة (178 جريحا).وبخصوص توزيع الحوادث حسب الولايات فقد أظهرت احصائيات المرصد الوطني للسلامة المرورية، أن ولايتي تونس وصفاقس احتلتا المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى ب 28 قتيلا ثم سيدي بوزيد ومدنين بمصرع 24 شخصا خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام فولاية بن عروس بمصرع 21 شخصا.يشار الى ان ولاية توزر سجلت على طرقاتها حادثا قاتلت وحيدا (1) و8 جرحى فقط في الربع الأول من السنة الحالية.وبالنسبة الى توزيع الحوادث وفق للأشهر الأربعة من هذا العام فقد احصى المرصد 408 حوادث في شهر جانفي اودوا بحياة 78 شخصا والتسبب في جرح 531 شخصا مقابل 272 حادثا في افريل الماضي ومصرع 75 شخصا وتسبب في جرح 405 اشخاص.