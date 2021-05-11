هاشمي الوزير: لم يقع بعد اقرار اجراء تلاقيح كورونا في الصيدليات الخاصة

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أكد رئيس الحملة الوطنية للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا هاشمي الوزير اليوم الثلاثاء أنه لم يقع بعد اقرار اجراء التلاقيح في الصيدليات الخاصة.وذكر هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن لجنة التلاقيح تتباحث مع مجلس هيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وغرفة موزعي الأدوية بالجملة من أجل تدارس تراتيب وآليات تشريك الصيادلة الخواص في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19وأفاد ان اجراء التلاقيح في الصيدليات الخاصة لن يشمل الا بعض أنواع اللقاحات التي لا تستوجب توفير سلاسل تبريد عالية مشيرا الى أن الأنواع المشمولة بالعملية تتطلب توفير سلسلة تبريد عادية من 2 الى 8 درجات وتشمل هذه الأنواع تلاقيح استرازينيكا البريطاني وسينوفاك الصيني وجونسون آند جونسون الامريكيوأضاف هاشمي الوزيرأن هذا العدد يبقى مرشحا للارتفاع بحال حصول أي نوع جديد يمتلك سلسلة عادية على الترخيص للترويج في المقابل شدد على أنه لا يمكن للصيدليات الخاصة نظرا لعدم توفرها على سلاسل تبريد عالية أن تنجز عمليات تلقيح باعتماد أنواع أخرى تشمل سبوتنيك الروسي وفايزر الامريكيولفت الى أن انجاز قسط من حملة التطعيم بالصيدليات الخاصة سيمكن من التسريع في تنفيذها مؤكدا أن ادارة الحملة تدرس تشريك مراكز الصحة الأساسية البالغ عددها 2000 مركز في اجراء تلاقيح كوروناوقال "اذا ما مضينا نحو انجاز التلاقيح بمراكز الصحة الاساسية فان اجراءها سيقتصر أيضا على الأنواع التي لا تتطلب سلسلة تبريد عالية" ولفت في هذا الصدد الى ان التوجه نحو تشريك بعض القطاعات الاخرى في عملية التلقيح على غرار الصيادلة الخواص ومراكز الصحة الأساسية يهدف بالخصوص الى ان تكون الحملة جماهيرية وتبلغ المواطنين في الأرياف والذين يقطنون في مناطق بعيدة عن المراكز الجهوية للتلاقيح في اطار الحملة البالغ عددها قرابة 50من جهته أكد رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة ان القطاع مستعد للمساهمة في الحملة شريطة ان يقع احكام هذه العملية التي مازلت في طور الدرس بين وزارة الصحة والهياكل المهنيةوذكر عميرة في تصريح ل(وات) أن تشريك الصيادلة الخواص يفرض أولا تسجيلهم في منظومة "ايفاكس" التي تضع أمام المواطنين قائمة لمراكز التطعيمكما دعا الوزارة الى اقرار التراتيب اللازمة وتوفير كل الامكانيات اللوجيستية في اطار السعي الى انجاز التلاقيح مشيرا الى أن الطرف النقابي الممثل لقطاع الصيدلة لن يكون طرفا شريكا الا في اطار حملة منظمة من ناحية ضمان التزويد مع التعرف آنيا على مخزون كميات اللقاحات المتوفرة بشكل يقطع مع اي اظطراب قد تواجهه الحملة