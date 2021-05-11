الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 11 ماي 2021

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تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و24 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية



بنزرت: تطعيم 79 عاملا بلديا من المكلفين بدفن وفيات "كوفيد19"

المنستير: 23 وفاة و347 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2050 شخصا تخلّفوا عن التلقيح خلال الـ8 أيام الأخيرة

توزر-كوفيد19 : تسجيل 38 إصابة جديدة وانخفاض عدد الحالات النشطة الى 144 حالة

الكاف: تسجيل حالة وفاة و 72 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

قابس: تسجيل 4 حالات وفاة و75 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في معتمدية تطاوين الشمالية، وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء منذ تفشيه في الجهة الى 235 حالة تتوزع الى 106 وفيات في تطاوين الشمالية، و45 في تطاوين الجنوبية، و 45 في غمراسن، و12 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و7 في رمادة، و6 في الصمار، و4 في ذهيبة.كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، خلال ذات الفترة وحسب اخر تحيين للوضع الوبائي نشر اليوم الثلاثاء، 24 اصابة جديدة توزعت الى 17 اصابة في تطاوين الشمالية، و اصابتين في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة في كل من رمادة وغمراسن وبني مهيرة والبئر الاحمر وذهيبة، وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة في الجهة 4260 إصابة.هذا ويقيم حاليا 10 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وثلاثة مصابين آخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.سجّلت ولاية صفاقس خلال الساعات الـ24 الاخيرة، 8 وفايات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و119 اصابة جديدة، مقابل تعافي 299 شخصا، مما يرفع اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره بالجهة الى 986 حالة وفاة، والاصابات الى 33 ألفا و362 إصابة من بينها 30 ألفا و847 حالة تعاف.وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للوضع الوبائي بولاية صفاقس، الصادر اليوم الثلاثاء، عن الادارة الجهوية للصحة، بان الإصابات الجديدة بالفيروس تم رصدها من ضمن 386 تحليلا مخبريا أجري امس الاثنين، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.ويقيم حاليا، حسب المعطيات الواردة في في ذات البلاغ، 28 مريضا بأقسام العناية المركزة، و213 مريضا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 55 مريضا في المصحات الخاصة بالجهة.أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، ابتسام بلانكو، اليوم الثلاثاء، بأنه تم يوم أمس تطعيم 79 عاملا بلديا من المكلفين بدفن وفيات " كوفيد19" بالجهة.وأضافت، في تصريح لـ"وات"، ان عملية التلقيح بالجهة الصحية ببنزرت، سواء بمركز بنزرت المدينة او منزل بورقيبة وأيضا الوحدة المتنقلة، تسير بنسق مرضي جدا، حيث تلقى، وفق اخر تحيين رسمي، 16 ألفا و356 شخصا الجرعة الأولى و7 آلاف وتلقى 682 شخصا جرعتين، وذلك من مجموع 41 ألفا و106 أشخاص تمت دعوتهم للتلقيح.واشارت بلانكو، من جهة أخرى، الى خطورة الوضع الوبائي عامة بالجهة في علاقة بتواصل انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنه، حيث سجلت ان الجهة خلال الـ48 ساعة الأخيرة 13 حالة وفاة منها 7 وفيات يوم أمس الاثنين، فضلا عن تسجيل 73 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة .هذا وبلغت نسبة الايواء باقسام الإنعاش بالجهة في حدود 86 بالمائة، والنسبة العامة للايواء باسرة مسالك " كوفيد19" المجهزة بالاوكسيجين في حدود 25 بالمائة، وفق المصدر ذاته.يشار إلى ان الجهة الصحية ببنزرت سجلت إصابة 9560 شخصا بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة، شفي منهم 8 آلاف و608 أشخاص وتوفي منهم 480 شخصا.سجّلت الدوائر الصحية بولاية المنستير، خلال الـ8 أيام الأخيرة (2-9 ماي 2021)، 23 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و347 إصابة إضافية، ليرتفع مجموع ضحايا هذا الفيروس إلى 497 وفاة، وإجمالي المصابين إلى 18 ألفا و576 مصابا منذ بداية انتشار الجائحة، وفق آخر حصيلة محيّنة.وسجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة خلال ذات الفترة (مارس2020- 9 ماي 2021)، مجموع 16 ألفا و715 حالة تعافي، منها 27 حالة شفاء جديدة، مقابل 1364 حالة نشطة تعدها الجهة الى غاية 9 ماي الجاري.وتقيم حاليّا، 82 حالة بالمستشفيات وبعض المصحات الخاصة بالجهة، منها 54 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، الذي سجل بقسم الإنعاش والعناية المركزة نسبة اشغال لأسرة "الكوفيد" بلغت 75 فاصل 8 في المائة، وو44 فاصل 6 في المائة ببقية أقسامه الأخرى .من جانب آخر، شهدت الجهة من 2 إلى 9 ماي الجاري، تلقيح مجموع 8541 شخصا ضد فيروس "كورونا"، من بينهم 2810 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، و5731 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، فيما تخلف مجموع 2050 شخصا من الذين وجهت لهم ارساليات للتوجه نحو أحد مركزي التلقيح الجهويين ضدّ بالمنستير وبقصر هلال.وتطور خلال الفترة الممتدة من 13 مارس الى 10 ماي الجاري، مجموع الأشخاص الملقحين، إلى 27 ألفا و30 شخصا، من بينهم 13 ألفا و132 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.يشار إلى أن ولاية المنستير تصنّف إلى غاية 9 ماي الجاري، كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا، في ظل وجود 6 معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا، و4 معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع، بعد تراجع عدد الإصابات بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر إلى 73 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مقابل 104 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن في وقت سابق، في حين حافظت معتمديات بني حسان وجمال والمكنين على مستوى اختطار متوسط.رصدت المصالح الصحية في ولاية توزر 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 141 نتيجة تحليل لعينات رفعت في الأيام الثلاثة الماضية.ويرتفع بذلك مجموع الإصابات منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة الى 7214 إصابة من ضمنها 6915 حالة تعاف من الفيروس و158 وفاة جراء الإصابة به ليتخفض بذلك عدد الحالات النشطة الى 144 حالة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني لـ"وات".وذكر نفس المصدر أن عدد المصابين الذين يتم التعهد بهم حاليا في المستشفيات انخفض الى 12 حالة فقط منها 4 في قسم الإنعاش الطبي، ويتوزع الباقي على قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر ب 5 مرضى وبنفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة الذي يأوي 3 مرضى فيما غادر جميع المرضى القسم ذاته بالمستشفى المحلي بدقاش بعد تماثلهم للشفاء.أما حملات التلقيح فقد وجهت هذه الأيام لأعوان البلديات الذين يقومون بعمليات دفن وفيات الكوفيد دون غيرهم، وقد بلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم 3076 شخصا منهم 1700 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" حالة وفاة و72 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 171 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 8 و 9 ماي الجاريوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 261 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8159 حالة، تعافى منها 7772 شخصاوأظهرت الاحصائيات الجديدة تراجعا في عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 57 شخصا منهم 12 شخصا في اقسام الانعاش أو العلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع تسجيل انخفاض في عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذين بلغ عددهم اليوم 387 شخصا وهم يمثلون حصيلة الاصابات الجملية بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرةوجدد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) التأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي واعتماد الحذر في التعامل مع الوباء الذي يشهد حسب قوله "انتشارا واسعا"، منبها من خطورة الوضع الصحي في الجهة في ظل تواصل تسجيل عدد كبير من الوفياتأفاد مدير الصحّة الوقائيّة بالادارة الجهوية للصحة بقابس، يحيى حمدي، أنه قد تم خلال الـ24 الماضية، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس في الجهة إلى حدّ اليوم 415 حالة.وبيّن حمدي، في تصريح لـ(وات)، أنه قد تمّ إجراء 236 تحليلا على عيّنات أخذت من أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، وأن 75 عيّنة قد جاءت نتيجة تحليلها إيجابية وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس.وتوزّعت هذه الإصابات، إلى 18 إصابة بقابس الجنوبية، و17 إصابة بوذرف، و10 إصابات بالمطويّة، و08 إصابات بمارث، و06 إصابات بمنزل الحبيب، و05 إصابات بكل من غنوش والحامة، و03 إصابات بكلّ من قابس المدينة ومطماطة الجديدة.وبلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" في ولاية قابس، 13048 إصابة، مشيرا إلى أن 12471 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وتوجد حاليّا بولاية قابس، 573 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى، من بينها 155 حالة بقابس الجنوبية، و105 حالات بمارث، و74 حالة بالحامة، و65 حالة بوذرف.