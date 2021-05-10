وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي تفتح باب التسجيل للجائزة الوطنية للمنتجات المحلية بداية من 20 ماي 2021

دعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المنتجين إلى الترشّح إلى المناظرة الوطنية للمنتجات المحليّة بداية من يوم 20 ماي 2021 عبر تقديم ملفاتهم إلى اللجان الجهويّة بالإدارات الجهويّة للوكالة ومصالح المندوبيات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة.واضافت الوكالة في بلاغ اصدرته، الاثنين، انه يمكن للمنتجين التسجيل في الدورة الثالثة من المسابقة على موقع الواب المخصص للمسابقة www.concours-terroir.tn علما وأن باب التسجيل سينتهي بحلول يوم 20 جويلية 2021.ولاحظت ان المسابقة ستنتظم أيام 5 و 6 و 7 أكتوبر 2021 وتنطلق باختبار التذوّق ويلتئم حفل التتويج يوم 14 أكتوبر 2021 يليه تنظيم سوق المنتجات المحلية أيام 15 و 16 و 17 أكتوبر 2021 .وتتميز الدورة الثالة بتخصيص برمجيّة جديدة عبر الانترنات للتصرّف في المناظرة تضمن متابعة تسجيل المشاركين وتيسير الإجراءات وضمان الشفافية وربح الوقت.وانطلقت الوكالة في التعريف والترويج للدورة الثالثة عبر تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية الجهوية (25 ماس 2021 بطبرقة و1 افريل بالمنستير و 8 افريل بقابس.وسيتم ضبط القائمة النهائية للمنتجات المقبولة للمشاركة من طرف لجنة القيادة المعدة في الغرض والمتكونة من جل الإدارات والهياكل المتدخلة في مجال جودة المنتجات وسلامتها ودعم توقعها.وشرعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في تنظيم هذه المناظرة منذ سنة 2017 ، تاريخ انعقاد الدورة الأولى والتي تلتها دورة ثانية سنة 2019وتتعاون الوكالة مع بعض المؤسسات التابعة لوزارتي الفلاحة والصناعة ومشروع "نفاذ المنتجات المحلية للأسواق" الممول من قبل كتابة الدولة للإقتصاد بسويسرا والمنسق من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبالتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين بالمنتجات الفلاحية.وتزخر الجهات التونسية بمنتجات فلاحية محلية تقليدية متنوعة ذات صيت هام تميز كل منطقة عن غيرها مثل زيت الزيتون والعسل والهريسة والنباتات الطبية والعطرية والتين والقوارص والرمان والتين الشوكي وغيرها من المنتجات المحولة والمجففة.وتحتاج تونس الى تثمين هذه المنتجات وتنمية الإنتاج المحلي والسعي الى تطوير الإنتاجية وتحسين جودتها ومسالك الترويج والتصدير بهدف التعريف بها لدى المستهلكين وتسهيل نفاذها إلى الاسواق الخارجية وتنمية القطاع الفلاحي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.وسعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارتي الصناعة والسياحة إلى النسج على منوال التجربتين السويسرية والمغربية من خلال تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للمنتجات المحلية الفلاحية والغذائية التونسية بهدف التعريف بالمنتوج التونسي والترويج له داخليا وخارجيا.وتعد تونس عضوا بالشبكة الدولية للمسابقات الوطنية للمنتجات المحليةن التّي يتم في إطارها تبادل لخبرات في هذا المجال مع العديد ن البلدان على غرار سويسرا والمغرب والجزائر والكاميرون، والكوت ديفوار ومصر وجورجيا.