نهائي البطولة الوطنية لكرة الطائرة كبريات: النادي النسائي بقرطاج يفوز على النادي الصفاقسي

وات - فاز النادي النسائي بقرطاج على ضيفه النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين بعد ظهر اليوم السبت في قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد لحساب ذهاب نهائي البطولة الوطنية للكرة الطائرة.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: (9/25-21/25-25/21-12/25) .

وستقام مباراة الاياب بين الفريقين بقاعة البجاوي بصفاقس، في الأيام القادمة، على أن يتم الالتجاء الى مباراة فاصلة في صورة فوز كل فريق بمباراة.



