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نهائي البطولة الوطنية لكرة الطائرة كبريات: النادي النسائي بقرطاج يفوز على النادي الصفاقسي

Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 15:29 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - فاز النادي النسائي بقرطاج على ضيفه النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين بعد ظهر اليوم السبت في قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد لحساب ذهاب نهائي البطولة الوطنية للكرة الطائرة.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: (9/25-21/25-25/21-12/25) .
وستقام مباراة الاياب بين الفريقين بقاعة البجاوي بصفاقس، في الأيام القادمة، على أن يتم الالتجاء الى مباراة فاصلة في صورة فوز كل فريق بمباراة.

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