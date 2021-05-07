المشيشي يعلن حجرا صحيا شاملا لأسبوع من 9 الى 16 ماي

كورونا هي معاناة.. وعائلات بأكملها بأقسام الانعاش



الالتزام بارتداء الكمامات لا يتجاوز 20%

منع التنقل بين المدن وإقرار حظر التجول من الساعة السابعة مساء

غلق كل الأسواق والمساحات التجارية الكبرى ومحلات الخدمات

تعليق ارتياد دور العبادة ومنع جميع التظاهرات

الخميس القادم: الإعلان عن إجراءات ما بعد 16 ماي

وزير الصحة: 'العمليات الجراحية لمرضى السرطان ستتواصل بصفة عادية'

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الجمعة في ندوة صحفية عن إقرار حجر صحي شامل من 9 إلى 16 ماي 2021.وأكّد رئيس الحكومة أنّ أزمة كورونا ليست أرقاما لأعداد الإصابات والوفيات والتحاليل فقط بل هي قصص معاناة.وقال: ''عائلات تحطمت وأخرى اضمحلت وهناك عائلات يوجد كافة أفرادها بأقسام الإنعاش ويتساقطون أحيانا الواحد تلو الآخر'' .وأكد رئيس الحكومة، وجود تراخي كبير في تطبيق الإجراءات الوقائية حيث لا يتجاوز التزام المواطنين بارتداء الكمامات 20%.وشدد رئيس الحكومة حول الإجراءات الجديدة لمكافحة كورونا، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أنه تقرر خلال فترة الحجر الصحي الشامل إقرار حظر جولان بداية من الساعة السابعة مساء إلى غاية الخامسة صباحا.وأضافت حسناء بن سليمان في ندوة صحفية حول الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، أنه تقرر أيضا منع التنقل بين المدن.وأعلنت بن سليمان، اليوم الجمعة 07 ماي 2021، أن الحكومة قررت غلق الأسواق الأسبوعية والمساحات الكبرى ومحلات الخدمات والفضاءات الترفيهية خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي تنطلق من 09 ماي إلى غاية 16 ماي الجاري.وأوضحت حسناء بن سليمان خلال ندوة صحفية خاصة بالإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، أنه تقرر استثناء تجارة للمواد الغذائية.وأعلنت بن سليمان أنه تقرر تعليق ارتياد دور العبادة ومنع التجمعات والحفلات وكل التظاهرات الثقافية والرياضية، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا وفي إطار إقرار الحجر الصحي الشامل من 09 إلى 16 ماي 2021.كما أفادت الناطقة باسم الحكومة أنه سيتم الخميس القادم الإعلان عن جملة الإجراءات والقرارات لما بعد 16 ماي ولما بعد فترة الحجر الصحي الشامل.ومن المنتظر أن تشمل الإجراءات الجديدة المنتظر إقرارها الخميس المقبل موضوع العودة المدرسية والجامعية.وكشف وزير الصحة فوزي المهدي، أن تعليق الأنشطة الجراحية لمدة شهر يشمل العمليات العادية والتي لا تمثل حالات استعجالية.وخلال ندوة صحفية تم خلالها الإعلان عن الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، ذكر الوزير أن العمليات الجراحية لمرضى السرطان ستتواصل بصفة عادية.وبين المهدي أن تأجيل العمليات يأتي بسبب الطلب الكبير لمادة الاكسيجين للمصبين بكورونا.