قفصة: الشروع في توزيع مساعدات لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل بمناسبة عيد الفطر

وات -

شرع الفرع الجهوي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بقفصة في عملية توزيع المساعدات الخاصة بعيد الفطر لفائدة العائلات محدودة الدخل ولغير المنتفعين بالمنحة القارة، وفق ما أفاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بالجهة فؤاد جلول.واضاف جلول، في تصريح لـ"وات" ، ان المساعدات تتمثل في 10 آلاف قطعة لباس و4 آلاف حذاء رياضي وعادي ستنتفع بها 1600 عائلة محدودة الدخل ومن غير المنتفعين بالمنحة القارة موزعين على كافة معتمديات الولاية، مشيرا إلى أن عملية توزيع المساعدات انطلقت مطلع الاسبوع الجاري بكل من أم العرايس، والرديف، والقطار، والسن، د وستتواصل لتشمل باقي المعتمديات حتى موفى شهر رمضان.واوضح المتحدث ذاته ان قائمة المنتفعين بهذه المساعدات تم ضبطها من قبل المعتمدين وممثلين عن الوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية ووقع تاشيرها من الطرفين.يذكر أن نفس القائمة من العائلات محدودة الدخل ومن غير المنتفعين بالمنحة القارة كانت قد انتفعت بمساعدات عينية من المواد الغذائية خصصها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لولاية قفصة ويبلغ عددها 1600 مساعدة عينية بقيمة جملية قدرت ب128 الف دينار، بمعدل 80 دينارا للمساعدة الواحدة، وذلك في اطار البرنامج الوطني "قفة رمضان".