صفاقس: تأجيل انطلاق عملية التطعيم بالمركز المحلي للتلقيح بجبنيانة بسبب ضعف الاقبال

وات -

تأجّلت خدمات المركز المحلي للتلقيح ضد فيروس "كورونا" بجبنيانة من ولاية صفاقس، الذي تم افتتاحه رسميا، اليوم الخميس، وذلك بسبب عدم إقبال المعنيين بالتلقيح على المركز رغم جاهزيته، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس، جوهر المكني، في تصريح لـ"وات".وأضاف، المكني، أنه من المنتظر ان يتم يوم الاثنين القادم إيفاد 56 معنيا بالتلقيح الى المركز المحلي بجبنيانة لينطلق العمل فيه بصفة فعلية، داعيا المواطنين الى مزيد الاقبال على التسجيل بمنظومة ايفاكس لاخذ جرعاتهم من التلاقيح ضد فيروس "كورونا" والالتزام بالمواعيد والتوقيت الذي حدد لهم ضمن الارساليات القصيرة.من جهة اخرى، وفي اطار الترفيع في نسق التلاقيح اليومية، ذكر المدير الجهوي للصحة بصفاقس، انه سيتم يوم الاثنين القادم، افتتاح المركز الجهوي الجديد للتلقيح ضد فيروس "كورونا" الذي تم تجهيزه بالحديقة الرياضية وسط مدينة صفاقس وذلك بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بصفاقس ومجمع الصحة الاساسية بالجهة وبلدية المكان، مشيرا الى ان هذا المركز الجهوي الجديد للتلقيح ضد فيروس "كورونا" الذي سيعمل 7 ايام في الاسبوع، ينتظر ان يقوم بـ2000 تلقيحا يوميا.هذا وتبلغ نسبة المسجلين في منظومة "ايفاكس" في جهة صفاقس حوالي 170 الف مواطنا من ضمنهم 50 الف تم استدعاؤهم وتم الى حد الآن تلقيح اكثر من 35 الفا، فق المكني الذي اعتبر أن هذه النسبة تبقى محتشمة ودون المأمول، وفق تقديره.