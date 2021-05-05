وزارة الفلاحة توصى بعدم الاقتراب من المنشآت المائية والأودية وعدم الابحار في ظل الظروف الجويّة المتقلّبة

دعت وزارة الفلاحة ، الأربعاء، المواطنين إلى عدم الاقتراب من كل المنشآت المائية ومجاري الأودية و البحارة الى عدم المجازفة وعدم الإبحار وأخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ.وتاتي هذه الدعوة، تبعا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، الأربعاء، بشأن توقعات لتقلّبات جويّة تشهدها تونس خلال الساعات القادمة.وتشير التوقعات إلى وجود وضع جوي ملائم، الإربعاء، لنزول أمطار متفرّقة ومؤقّتا رعديّة على أغلب المناطق، ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة وبكميّات هامّة.وتوقّع المعهد تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة غد، الخميس 06 ماي 2021، بالشّمال والمرتفعات الغربيّة حيث يتجاوز مجموعها اليومي 40 مليمترا .وحذر المعهد من هبوب رياح قويّة أثناء ظهور السّحب الرعديّة تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س علما وأنّ البحر سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشّمال.