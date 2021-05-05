الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 5 ماي 2021

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باجة: تسجيل 04 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حالتا وفاة و43 إصابة جديدة بجندوبة

ارتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بباجة الى 194 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفيات جديدة يومي 3 و4 ماي الجاري لـ04 رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و88 سنة .وتم يوم أمس الثلاثاء تسجيل 57 اصابة جديدة بالفيروس، منها 31 حالة بمدينة باجة، وتوزعت بقية الحالات بين معتمديات نفزة (11 حالة) وتستور (3 حالات) وعمدون (9 حالات) وقبلاط (حالة واحدة) ومجاز الباب (حالتان).وبذلك ترتفع الاصابات المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 6064 حالة من جملة 19008 تحاليل تم اجراؤها، وسجل ايضا شفاء 5651 شخصا من الفيروس بالجهة حيث وصلت نسبة التعافي الى 93,18 بالمائة حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة بباجة.سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة حالتي وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك من جملة 172 عينة تحليل.وبعدد الإصابات والوفيات الجديدة المسجلة بتاريخ 3 ماي الجاري يرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة بالجهة الى 3910 إصابات و224 حالة وفاة.وتصدرت الدائرة الصحية بجندوبة لائحة الإصابات بأكثر من نصف العدد الإجمالي للإصابات في الجهة بـ1960 إصابة، وكذلك بالنسبة لعدد الوفيات بـ74 وفاة، تليها الدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان وذلك بـ698 إصابة و47 حالة وفاة.وتأتي الدائرة الصحية بمعتمديتي غار الدماء ووادي مليز في الترتيب الثالث من حيث عدد الإصابات بـ596 اصابة وعدد الوفيات بـ31 حالة.والى حدود يوم الاثنين المنقضي يقيم بأقسام "كوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة 66 مصابا وبقسم الإنعاش الوحيد بالمستشفى الجهوي بطبرقة 4 مصابين وهي طاقته القصوى.