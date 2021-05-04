أريانة: أشغال تهيئة مسرح الهواء الطلق بأريانة ستنتهي آخر شهر جوان

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بحلول موفّى شهر جوان القادم ستنتهي أشغال تهيئة مسرح الهواء الطلق بأريانة، التي انطلقت منذ قرابة السنة، بكلفة جملية تبلغ 500 ألف دينار وفق ما صرّح به لـــ(وات) أنيس المعزون رئيس لجنة الثقافة والفنون ببلدية أريانة.وأضاف المعزون أن أشغال التهيئة والترميم التي تتمّ بالتنسيق مع وزارة الثقافة خاصة في ما يتعلّق بالمواصفات الفنية، تشمل إعادة تهيئة القاعة الشرفية وإصلاح أرضية المسرح والركح بالإضافة إلى تعهد حجرات الملابس وبناء مركب صحي و تغطية أماكن جلوس المتفرجين وفتح مدخل خاص بالفنانين وآخر بالجمهور.وأشار في هذا الصدد إلى أن طلبة المدرسة الوطنيّة للهندسة المعمارية والتّعمير بسيدي بوسعيد قاموا، بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين بلدية أريانة والمدرسة، بإعداد المثال الهندسي لأشغال التهيئة.وأفاد رئيس لجنة الثقافة والفنون أنه سيتم عقب نهاية الأشغال تجهيز مسرح الهواء الطلق بالمعدّات الخاصة بالإضاءة والصوت معبرا عن أمله في أن يكون جاهزا لاحتضان الدورة 17 للمهرجان الصيفي لأريانة خلال شهر جويلية القادم.يذكر أن مسرح الهواء الطلق الذي تبلغ طاقة استيعابه القصوى حوالي ألف متفرج انطلق استغلاله منذ الثمانينات.