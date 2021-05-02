وزارة الصحة توضح شروط قبول الوافدين إلى تونس من الخارج وتنشر قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاحد، شروط قبول المسافرين الوافدين إلى تونس عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية ونشرت قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري، طبقا لقرارات اللجنة الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19 بتاريخ 28 أفريل 2021وأكدت الوزارة في بلاغ لها، انه يتعين على جميع الوافدين الى تونس الإلتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بإحدى النزل المخصصة للغرض وذلك على نفقتهم الخاصة، كما يجب عليهم الاستظهار عند التسجيل بوثيقة الحجز وتأكيد الخلاص الإقامة لمدة 7 أيام.ويتعين على الوافدين الى البلاد التونسية الإستظهار عند التسجيل للسفر أو قبل اجتياز المعابر البرية بشهادة مخبرية لتحليل RT-PCR سلبي لا يتجاوز 72 ساعة على إنجازه عند التسجيل للسفر أو قبل اجتياز المعابر البرية.ويمكن للمقيمين في مراكز الحجر الصحي الاجباري إجراء تحليل RT-PCR بين اليوم الخامس واليوم السابع من الحجر على نفقتهم مع ضرورة إدماج معلوم التحاليل ضمن كلفة الإقامة بالنزل، وفي صورة سلبية الإختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري، كل الوافدين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 أو الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 وتلقوا اثرها جرعة واحدة من التلقيح والمتحصلين على شهادة في الغرض مسلّمة من قبل السلطات الصّحّيّة لبلد الإقامة مع الالتزام للخضوع للحجر الصحي الذاتي في أماكن الإقامة بتونس.كما يستثنى من الحجر الاجباري القصّر غير المصحوبين أو المرافقين لأشخاص ملقّحين ضد كوفيد-19 والرحلات السياحية المؤمنة والمؤطرة من طرف وزارة السياحة طبقا للبروتوكول الصحي المصادق عليه.وأشارت الوزارة الى ان الفئات المستثناة من الحجر الاجباري، تشمل أيضا الوافدين للتداوي طبقا للإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المعنية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية (الحاملين لإعاقة وكبار السن غير القادرين على أداء الأنشطة اليومية والعناية بأنفسهم)، والدبلوماسيين التونسيين والاجانب والوفود الرسمية القادمة في مهمات عمل لمدة قصيرة (أقل من 5 أيام) مع الإلتزام ببرنامج المهمة.ويخضع المستثنون من الحجر الصحي الإجباري إلى اختبار سريع لتقصي فيروس كورونا حال الوصول إلى تونس وبصفة آلية وفي صورة إيجابية الاختبار السريع، يتمّ توجيه الوافد المعني لأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس.وذكر البلاغ بخضوع المعابر البرية بين تونس وليبيا إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين وطبقا للبروتوكول الصحي المصادق عليه مع تكثيف الإختبارات السريعة للتقصي من كوفيد-19 للوافدين عبر هذه المعابر الى تونس.