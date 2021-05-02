الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 2 ماي 2021

وات -

قابس/كورونا: 03 وفبات و62 اصابة جديدة في الاربع وعشرين ساعة الماضية

المهدية: الفرق الطبية تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مصاب واحد

منوبة: إحداث مركز تلقيح ثان ضد فيروس كورونا بطبربة

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحي حمدي، اليوم الاحد، في تصريح لمراسل (وات) أنه قد تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 03 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 392 حالة.وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 275 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 62 من هذه التحاليل كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 15 اصابة بقابس الجنوبية و13 بقابس المدينة و12 بمارث و09 بمطماطة الجديدة و06 بالحامة و04 بوذرف و 02 بالمطوية واصابة واحدة بقابس الغربية.ويبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، إلى حد اليوم في ولاية قابس، 11890 شخصا من بين 12697 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده نفس المصدر الذي بين أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 804 حالة من بينها 189 بقابس الجنوبية و137 بمارث و125 بوذرف و84 بالحامة و67 بمطماطة الجديدة و65 بقابس المدينة .سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، السبت، 85 إصابة جديدة مع وفاة مواطنة أصيلة معتمدية الشابة عن سن 46 سنة.وارتفع عدد ضحايا الفيروس التاجي بالمهدية إلى 19 في غضون خمسة أيام أي بمعدل يومي قارب حالتي وفاة وذلك بعد رصد السلالة البريطانية للفيروس بست معتمديات من بين 13 معتمدية تضمها الجهة.وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ222 عينة، إلى 33 بالدائرة الصحية بالمهدية و19 بدائرة بومرداس و13 بالجم إلى جانب 12 إصابة بالشابة و8 إصابات بقصور الساف.وتماثل، في المقابل، 64 مصابا بالفيروس للشفاء التام ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9563 حالة من أصل 10980 إصابة سجلتها الجهة منها 313 حالة وفاة و1104 حالة نشطة (حاملة لللفيروس).وتلقى 564 مواطنا، اليوم السبت، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 15537 من بينهم 4282 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.يشار إلى أن عمر بن منصور المدير الجهوي للصحة بالمهدية قد أكد، أول أمس الخميس، ايقاف إجراء جميع العمليات الجراحية ما عدى العمليات الاستعجالية والتدخلات الجراحية ذات العلاقة بالأمراض السراطنية وذلك بسبب ارتفاع الطلب على أسرة الانعاش والأكسجين من قبل مرضى الكوفيد والتي باتت مشغولة كليا.تعززت منظومة التلقيح ضد وباء كوفيد ـ19 بولاية منوبة، بمركز تلاقيح محلي بمعتمدية طبربة، وذلك بعد انطلاق خدمات المركز الجهوي بمركز الطب المدرسي والجامعي بمنوبة في مارس المنقضي.وبتلقيح 345 منتفعا، أغلبهم من كبار السن المسجلين بمنظومة التلاقيح، انطلقت نهاية الأسبوع خدمات المركز التي تتواصل على مدى أيام الأسبوع ودون انقطاع، لينتفع بخدماته أهالي معتمديات طبربة والبطان والجديدة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، هاجر الميساوي، اليوم الأحد.وأضافت أن المركز، الذي جندت لتشغيله الإطارات الطبية وشبه الطبية بالدائرة الصحية بطبربة، تبلغ طاقة استيعابه 400 شخص يوميا، مشيرة إلى مساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني، على غرار الهلال الاحمر والكشافة التونسية، في تنظيم عملية الدخول والخروج، وتأمين الحواجز بين مختلف الفضاءات بالمركز، ومنع التجمهر، وفرض التباعد.ويتزامن افتتاح المركز، الذي أبدى الأهالي ارتياحا لتشغيله، مع تصنيف المعتمدية منطقة حمراء موبوءة، بعد تجاوزها مؤشر 100 حالة لكل 100 الف ساكن، بعدد 353 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال المدة المنقضية.من جانبه، أكد والي منوبة، محمد شيخ روحه، لدى زيارته المركز صحبة رئيس بلدية طبربة ومعتمد الجديدة، أهمية هذا المركز المحلي الأول على مستوى معتمديات الجهة، في تقريب الخدمات من المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل إلى منوبة، وتقليص الضغط على المركز الجهوي.وأكد، خلال معاينته جاهزية الإطار الطبي وشبه الطبي، ومختلف الاستعدادات التقنية واللوجستية و البشرية بالمركز، أن الأنظار يجب أن تتجه أكثر لفرض الالتزام بالبروتوكول الصحي وكسر حلقة العدوى، خاصة مع دقة الوضع الصحي بالمنطقة، وتواصل استهتار المواطن، بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بالتباعد، إضافة إلى تواصل الانتصاب الفوضوي والمتلاصق داخل المدينة.يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية حملة التلقيح إلى نهاية الأسبوع، أكثر من 11500 عملية تطعيم. وتتواصل العملية بنسق متفاوت وبكثافة خاصة خلال نهاية الأسبوع.