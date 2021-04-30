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كورونا: حركة النهضة تصف حصول احدى النائبات على تطعيم دون وجه حق بالخطأ وتطالبها بالاعتذار

Publié le Vendredi 30 Avril 2021 - 18:35 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - اعتبرت حركة النهضة ان ما قامت به احدى نائباتها بالبرلمان من حصولها على جرعة لقاح ضد فيروس كورونا دون وجه حق "هو خطأ " رغم تقدير الاعتبارات الصحية التي دفعتها الى ذلك التصرف.

ودعت الحركة في بلاغ لها اليوم الجمعة النائبة الى الاعتذار مؤكدة ضرورة احترام الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ورفضها لأي تجاوز مهما كان مأتاه.


وكانت منظمة "انا يقظ" قد ذكرت امس ان النائبة عن حركة النهضة اروى بن عباس، (منتخبة عن دائرة منوبة) كانت قد تلقت جرعة اولى من التطعيم ضد فيروس كورونا دون ان تكون من الاطار الطبي او من ذوي الأولويات أوان تكون قد تقلت ارسالية في الغرض مضيفة انها تلقت الجرعة بمساعدة مسؤولة جهوية عن الصحة بالولاية تمت اقالتها من منصبها اثر تحقيق فتح في الغرض وتبين انها مكنت جملة من الأشخاص من الانتفاع بالتلقيح.
وقد تداولت بعض المواقع الإعلامية والإذاعات هذا الخبر .




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