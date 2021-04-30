االتسجيل الالكتروني لمطالب التلاميذ الراغبين في الحصول على منحة مدرسية لسنة 2021 / 2022 ينطلق يوم الاثنين 3 ماي (ديوان الخدمات المدرسية)

دعا ديوان الخدمات المدرسية اليوم الجمعة، كافة التلاميذ الراغبين في الحصول على منحة دراسية (لأول مرة أو تجديد) للسنة الدراسية 2021-2022 إلى تقديم مطالبهم في الغرض عبر المنصة الرقمية للخدمات المدرسية الموضوعة على ذمتهم في الموقع الالكتروني https://scolarite.education.tn/parent/
وأفاد الديوان في بلاغ له، أن التسجيل عبر هذه المنصة يستند الى رزنامة فبالنسبة للمرحلة الابتدائية (تلاميذ السنة السادسة ابتدائي) ينطلق تسجيل المطلب بالمنصة من 6 ماي المقبل إلى غاية 5 جوان 2021، في حين يكون تاريخ 30 جوان آخر أجل لتقديم الوثائق المكونة لملف المطلب.
وفي ما يتعلق بتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فتكون بداية التسجيل بالمنصة يوم 3 ماي المقبل وتتواصل إلى غاية 2 جوان 2021 ويجب تقديم الوثائق المكونة لملف المطلب في أجل لا يتجاوز 26 جوان.
ويتم ايداع الوثائق المطلوبة المكونة للملف بإدارة المؤسسة التربوية المنتمي إليها التلميذ، حسب ذات البلاغ.
وأفاد الديوان في بلاغ له، أن التسجيل عبر هذه المنصة يستند الى رزنامة فبالنسبة للمرحلة الابتدائية (تلاميذ السنة السادسة ابتدائي) ينطلق تسجيل المطلب بالمنصة من 6 ماي المقبل إلى غاية 5 جوان 2021، في حين يكون تاريخ 30 جوان آخر أجل لتقديم الوثائق المكونة لملف المطلب.
وفي ما يتعلق بتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فتكون بداية التسجيل بالمنصة يوم 3 ماي المقبل وتتواصل إلى غاية 2 جوان 2021 ويجب تقديم الوثائق المكونة لملف المطلب في أجل لا يتجاوز 26 جوان.
ويتم ايداع الوثائق المطلوبة المكونة للملف بإدارة المؤسسة التربوية المنتمي إليها التلميذ، حسب ذات البلاغ.
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