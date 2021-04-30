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االتسجيل الالكتروني لمطالب التلاميذ الراغبين في الحصول على منحة مدرسية لسنة 2021 / 2022 ينطلق يوم الاثنين 3 ماي (ديوان الخدمات المدرسية)

Publié le Vendredi 30 Avril 2021 - 16:37 قراءة: 0 د, 42 ث
دعا ديوان الخدمات المدرسية اليوم الجمعة، كافة التلاميذ الراغبين في الحصول على منحة دراسية (لأول مرة أو تجديد) للسنة الدراسية 2021-2022 إلى تقديم مطالبهم في الغرض عبر المنصة الرقمية للخدمات المدرسية الموضوعة على ذمتهم في الموقع الالكتروني https://scolarite.education.tn/parent/
وأفاد الديوان في بلاغ له، أن التسجيل عبر هذه المنصة يستند الى رزنامة فبالنسبة للمرحلة الابتدائية (تلاميذ السنة السادسة ابتدائي) ينطلق تسجيل المطلب بالمنصة من 6 ماي المقبل إلى غاية 5 جوان 2021، في حين يكون تاريخ 30 جوان آخر أجل لتقديم الوثائق المكونة لملف المطلب.

وفي ما يتعلق بتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فتكون بداية التسجيل بالمنصة يوم 3 ماي المقبل وتتواصل إلى غاية 2 جوان 2021 ويجب تقديم الوثائق المكونة لملف المطلب في أجل لا يتجاوز 26 جوان.

ويتم ايداع الوثائق المطلوبة المكونة للملف بإدارة المؤسسة التربوية المنتمي إليها التلميذ، حسب ذات البلاغ.


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