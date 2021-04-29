قريبا انطلاق أشغال تهيئة وترميم قصر برج البكوش بأريانة (رئيس لجنة الثقافة والفنون ببلدية أريانة)

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تنطلق خلال شهر جوان القادم أشغال تهيئة وترميم وإعادة توظيف القصر الأثري برج البكوش بأريانة لاستغلاله كفضاء ثقافي وتراثي متعدد الاختصاصات تحت مسمى "قصر الثقافة والتراث ببرج البكوش"، وفق ما أفاد به /وات/أنيس المعزون المستشار البلدي ورئيس لجنة الفنون والثقافة ببلدية أريانة.وأوضح المعزون أن الكلفة الجملية للأشغال التي تمتد على سنتين تبلغ 7 ملايين دينار بتمويل مشترك بين وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث وبلدية أريانة، وفق برنامج وظيفي تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتدخلة.وأضاف أن أشغال التهيئة والترميم تتم وفق الاتفاقية الاطارية الموقعة خلال شهر جويلية 2020 بين وزارة الثقافة وبلدية أريانة والتي تضبط مساهمة كل طرف في تمويل ومتابعة أشغال تحويل القصر الأثري إلى فضاء للفنون السبعة، إضافة إلى متحف وقاعة للعروض والندوات.ولفت رئيس لجنة الفنون والثقافة إلى أنه تم إحداث لجنة جهوية يترأسها والي أريانة تضم كل الأطراف المتدخلة تقنيا في الأشغال التي ستمتد حسب ذات المصدر على ثلاث مراحل تتمثل الأولى في دعم هيكل البناية وإصلاح بعض الأجزاء المنهارة ويتم في مرحلة ثانية صيانة وتنظيف المعلم لتنطلق إثر ذلك مرحلة تجهيزه بالمعدات الضرورية.وبين أن لجنة الفنون والثقافة ببلدية أريانة تعمل جاهدة لإيجاد مصادر تمويل لتجهيز هذا الفضاء بعد نهاية الأشغال، ليدخل حيز العمل في أقرب الآجال ويكون رافدا مهما للفعل الثقافي في الجهة التي تفتقد الى فضاءات ثقافية وفنية تستجيب لانتظارات مبدعيها ومواطنيها.يذكر أن وزير الشؤون الثقافية الأسبق محمد زين العابدين كان قد أعلن خلال اشرافه على اشغال المجلس الجهوي للثقافة بولاية اريانة في مارس 2019عن قرار تحويل القصر الاثري برج البكوش الى فضاء ثقافي متعدد الاختصاصات لاحتضان العروض الفنية والثقافية والتكوينية بمعايير دولية.ويعتبر قصر برج البكوش الممتد على أربعة آلاف متر مربع والذي يعود بناؤه للقرن الثامن عشر معلما أثريا و تاريخيّا مهما وتعود ملكيته إلى وزارة الشؤون الثقافية.