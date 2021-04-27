كاس العرب - قرعة - تونس الى جانب الامارات وسوريا والمتاهل من  موريتانيا واليمن

وات - وضعت عملية القرعة الخاصة بكاس العرب لكرة القدم التي جرت مساء اليوم بدار الاوبرا بالحي الثقافي (كتارا ) بالعاصمة القطرية الدوحة المنتخب التونسي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الامارات وسوريا والمنتخب المتاهل من (موريتانيا واليمن)
وفي ما يلي توزيع المجموعات في كاس العرب التي ستقام في قطر من 1 الى 18 ديسمير المقبل
المجموعة الاولى
قطر / العراق/ المتاهل من عمان والصومال / المتاهل من البحرين و الكويت
المجموعة الثانية
تونس / الامارات / سوريا / المتاهل من موريتانيا واليمن
المجموعة الثالثة
المغرب / السعودية / المتاهل من الاردن وجنوب السودان/ المتاهل من فلسطين وجزر القمر
المجموعة الرابعة
الجزائر/ مصر / المتاهل من لبنان وجيبوتي / المتاهل من ليبيا والسودن
ويذكر ان تسعة منتخبات تاهلت مباشرة للعب ضمن المرحلة النهائية لكاس العرب فيما ستتاهل سبعة منتخبات بعد خوض تصفيات لتشمل المرحلة النهائية 16 منتخبا.
وفي ما يلي توزيع المجموعات في كاس العرب التي ستقام في قطر من 1 الى 18 ديسمير المقبل
المجموعة الاولى
قطر / العراق/ المتاهل من عمان والصومال / المتاهل من البحرين و الكويت
المجموعة الثانية
تونس / الامارات / سوريا / المتاهل من موريتانيا واليمن
المجموعة الثالثة
المغرب / السعودية / المتاهل من الاردن وجنوب السودان/ المتاهل من فلسطين وجزر القمر
المجموعة الرابعة
الجزائر/ مصر / المتاهل من لبنان وجيبوتي / المتاهل من ليبيا والسودن
ويذكر ان تسعة منتخبات تاهلت مباشرة للعب ضمن المرحلة النهائية لكاس العرب فيما ستتاهل سبعة منتخبات بعد خوض تصفيات لتشمل المرحلة النهائية 16 منتخبا.
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