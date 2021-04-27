كاس العرب - قرعة - تونس الى جانب الامارات وسوريا والمتاهل من  موريتانيا واليمن

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وضعت عملية القرعة الخاصة بكاس العرب لكرة القدم التي جرت مساء اليوم بدار الاوبرا بالحي الثقافي (كتارا ) بالعاصمة القطرية الدوحة المنتخب التونسي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الامارات وسوريا والمنتخب المتاهل من (موريتانيا واليمن)وفي ما يلي توزيع المجموعات في كاس العرب التي ستقام في قطر من 1 الى 18 ديسمير المقبلقطر / العراق/ المتاهل من عمان والصومال / المتاهل من البحرين و الكويتتونس / الامارات / سوريا / المتاهل من موريتانيا واليمنالمغرب / السعودية / المتاهل من الاردن وجنوب السودان/ المتاهل من فلسطين وجزر القمرالجزائر/ مصر / المتاهل من لبنان وجيبوتي / المتاهل من ليبيا والسودنويذكر ان تسعة منتخبات تاهلت مباشرة للعب ضمن المرحلة النهائية لكاس العرب فيما ستتاهل سبعة منتخبات بعد خوض تصفيات لتشمل المرحلة النهائية 16 منتخبا.