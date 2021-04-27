البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: الاتحاد المنستيري يحرز اللقب السادس في تاريخه والثالث على التوالي

وات - أحرز الاتحاد المنستيري، اليوم الثلاثاء، لقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، وذلك اثر فوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 77 - 75 في اياب الدور النهائي بقاعة الزهراء.
وكان الاتحاد الرياضي المنستيري فاز بلقاء الذهاب الذي دار الأحد الماضي في المنستير بنتيجة 86 - 79.
يذكر أنّ الاتحاد المنستيري كان قد توّج بالبطولة سنوات (1998، 2000، 2004، 2019، 2020).
وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد المنستيري سيخوض السبت القادم الدور النهائي للكاس ضد النادي الافريقي بصفاقس.
وكان الاتحاد الرياضي المنستيري فاز بلقاء الذهاب الذي دار الأحد الماضي في المنستير بنتيجة 86 - 79.
يذكر أنّ الاتحاد المنستيري كان قد توّج بالبطولة سنوات (1998، 2000، 2004، 2019، 2020).
وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد المنستيري سيخوض السبت القادم الدور النهائي للكاس ضد النادي الافريقي بصفاقس.
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