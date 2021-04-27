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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: الاتحاد المنستيري يحرز اللقب السادس في تاريخه والثالث على التوالي

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 15:16 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - أحرز الاتحاد المنستيري، اليوم الثلاثاء، لقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، وذلك اثر فوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 77 - 75 في اياب الدور النهائي بقاعة الزهراء.

وكان الاتحاد الرياضي المنستيري فاز بلقاء الذهاب الذي دار الأحد الماضي في المنستير بنتيجة 86 - 79.


يذكر أنّ الاتحاد المنستيري كان قد توّج بالبطولة سنوات (1998، 2000، 2004، 2019، 2020).

وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد المنستيري سيخوض السبت القادم الدور النهائي للكاس ضد النادي الافريقي بصفاقس.

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