البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: الاتحاد المنستيري يحرز اللقب السادس في تاريخه والثالث على التوالي

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أحرز الاتحاد المنستيري، اليوم الثلاثاء، لقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، وذلك اثر فوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 77 - 75 في اياب الدور النهائي بقاعة الزهراء.وكان الاتحاد الرياضي المنستيري فاز بلقاء الذهاب الذي دار الأحد الماضي في المنستير بنتيجة 86 - 79.يذكر أنّ الاتحاد المنستيري كان قد توّج بالبطولة سنوات (1998، 2000، 2004، 2019، 2020).وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد المنستيري سيخوض السبت القادم الدور النهائي للكاس ضد النادي الافريقي بصفاقس.