منوبة: مقاطعة أصحاب رخص بيع التبغ التزود من مركز التوزيع بقصر السعيد احتجاجا على قرار بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى

وات -

قاطع عدد من أصحاب رخص تعاطي نشاط بيع التبغ بولاية منوبة، عملية التزود بالسجائر بمركز توزيع مواد الاختصاص بقصر السعيد، وذلك احتجاجا على قرار بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى وما فيه من ضرب لموارد رزقهم كعائلات معوزة وكذوي احتياجات خصوصية، وفق ما أكده، اليوم الاثنين، عضو التنسيقية الوطنية لأصحاب رخص التبغ والوقيد، علي بوزوزية.وأضاف بوزوزية، في تصريح لـ(وات)، ان قرار المقاطعة انطلق من مركز قصر السعيد الموجهة خدماته إلى أكثر من 400 من أصحاب رخص تعاطي نشاط بيع التبغ بالجهة، وطبق بشكل كلي وتعمّم على مختلف مراكز التوزيع بكامل جهات الجمهورية بنسب متفاوتة.وقال، ان "التنسيقية الوطنية تنفذ هذا التحرك بداية من اليوم الاثنين والى غاية الخميس المقبل، ردا على قرار إنحياز الحكومة إلى أصحاب المؤسسات وتعمدها قطع أرزاق آلاف العائلات التي تعاني الفقر والخصاصة وتجد في رخصة بيع التبغ مصدر رزق وحيد لها"، على حد تعبيره.وشدّد ذات المصدر، على ان رخصة التبغ رخصة اجتماعية تسند فقط للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة، ويتولى عملية اسنادها الولاّة، بالتنسيق مع المصالح الاجتماعية والجهوية والمحلية دون غيرهم، وان توسيع دائرة التوزيع الى المراكز التجارية، هو استهداف للطبقة الضعيفة في صالح أصحاب المساحات التجارية.ودعا أصحاب رخص تعاطي نشاط بيع التبغ بمنوب، عبر شعارات ولافتات ملصقة بباب وجدران المركز، الحكومة الى مراجعة قرارها، ومراعاة وضعهم الاجتماعي، مستغربين التوجه الغريب للحكومة للقضاء على مصدر رزقهم في وقت كان من الأجدى بها تنظيم القطاع وتحسين هامش الربح، بحسب تقديرهم.يذكر أن التنسيقية الوطنية، هدّدت بتواصل المقاطعة وغلق كل مراكز توزيع التبغ والوقيد بكامل تراب الجمهورية الى يوم الخميس القادم، وتنفيذ تحرك وطني تصعيدي في شهر الماي المقبل.