الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة يقرر نقل المباراة النهائية للبطولة الافريقية للاندية البطلة الى قاعة سيدي بوسعيد

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اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان الاتحاد الافريقي للعبة قرر نقل مباراة الدور النهائي للبطولة الافريقية للاندية البطلة بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري من قاعة محمد الزواوي الى قاعة عمار الدخلاوي بسيدي بوسعيد يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.وقالت الجامعة ان الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة عقد مساء الاحد اجتماعا طارئا على اثر الاحداث التي جدت خلال مباراة الدور نصف النهائي بين الترجي الرياضي والاولمبي القليبي بقاعة الزواوي وقرر على اثره اجراء المباراة النهائية بين الترجي والزمالك بقاعة محايدة وهي قاعة عمار الدخلاوي بسيدي بوسعيد يوم الثلاثاء المقبل بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.وياتي اجتماع الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة على خلفية ما اعتبره انتهاكا للبروتوكول الصحي المعتمد في البطولة اثر حضور بعض جماهير الترجي الرياضي مباراة الدور نصف النهائي. يذكر ان الاتحاد الافريقي كان اعلن بعد استكمال مباريات الدور ربع النهائي ان بقية مقابلات البطولة (الدور نصف النهائي والمباراة الترتيبية والدور النهائي) ستقام بقاعة الزواوي.ومن جهتها، اكدت ادارة الترجي الرياضي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان كل مقابلات البطولة الافريقية دارت بقاعة محمد الزواوي دون حضور جمهور معتبرة ان التبريرات التي قدمها رئيس لجنة التنظيم التابعة للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وهو مصري الجنسية من اجل تغيير مكان الدور النهائي الى قاعة سيدي بوسعيد كحضور الجمهور وانعدام الامن هي مجرد تعلات واهية ومجانبة للحقيقة ومكشوفة باعتبار انتماءاته على حد تقديرها.واضافت ان جمهور الترجي الرياضي حضر بالقاعة قبل بداية اللقاء لتشجيع اللاعبين ثم غادر قبل انطلاق المباراة لمعرفته المسبقة ان المباريات تدور دون حضور جمهور مؤكدة رفضها بشدة مثل هذه المغالطات والمحاولات الرامية إلى المس من حظوظ الفريق في التتويج باللقب.كما نشرت فيديو يؤكد ان لقاء الدور نصف النهائي بين الترجي الرياضي والاولمبي القليبي مثل كل المقابلات الاخرى دار امام مدارج شاغرة على عكس ما زعمه وفق تعبيرها رئيس لجنة التنظيم الذي تناسى مسؤوليته وواجبه في الحياد ومعاملة كل الاندية على قدم المساواة.