محمد الضويوي يعوض محمد باكير ضمن طاقم تحكيم مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان لجنة التعيينات قررت تعويض الحكم المساعد محمد باكير بزميله أحمد الضويوي ضمن الطاقم الذي سيدير لقاء الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي المقرر ليوم غد الاحد بملعب رادس في اطار مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دعوة الحكم المساعد محمد باكير لمرافقة طاقم التحكيم التونسي بقيادة يوسف السرايري الى الجزائر.ويسافر طاقم التحكيم التونسي إلى الجزائر فجر يوم غد الأحد عبر الحدود البرية، لإدارة المباراة التي ستجمع وفاق سطيف الجزائري بأهلي بنغازي الليبي يوم 28 أفريل الجاري على ملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف لحساب الجولة السادسة و الأخيرة من منافسات دور مجموعات كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.و يساعد يوسف السرايري في إدارة مباراة وفاق سطيف الجزائري وأهلي بنغازي الليبي كل من محمد باكير (حكم مساعد أول) و أمين برك الله (حكم مساعد ثان) في حين سيكون محرز المالكي حكما رابعا في المباراة التي سيراقبها الموريتاني محمد بلال.