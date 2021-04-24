بنزرت: الاثنين المقبل انطلاق إنجاز المركب الرياضي والشبابي المصغّر بمنطقة "ظهر الكدية" بكلفة 600 الف دينار

وات - أفاد والي بنزرت، محمد قويدر، أنه عقب استكمال عدد من الإجراءات الخاصة بحضيرة الأشغال تنطلق الاثنين المقبل الاشغال الفنية الخاصة بإنجاز المركّب الشبابي والرياضي المصغر بمنطقة " ظهر الكدية" من معتمدية بنزرت الشمالية، مضيفا في تصريحه لمراسل وات بالجهة أن هذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الجهوي للتنمية بنزرت والوكالة الفنية الألمانية بكلفة مالية تناهز 600 ألف دينار.



وبيّن المصدر ذاته انه تم تخصيص الارض من قبل وزارة املاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية ، ويضمّ العنصر الأوّل للمشروع انجاز ملعب كرة قدم مصغرة من اعلى واحدث طراز حيث تم فض وتصفية الوضعية العقارية بحرص ومتابعة من السلط الجهوية والمحلية بالتوازي مع إتمام الدراسات الفنية.

يشار إلى أن المركّب الشبابي والرياضي في منطقة ظهر الكدية تم العمل على توفير كل ضمانات اندماجيته في محيطه وتخصيصه لفائدة الرياضات والانشطة المدنية والمدرسية وايضا لفائدة النوادي والجمعيات الامنية في تواصل مع المبادرة النموذجية المنجزة بالجهة وهي "شرطة الجوار " وأيضا بقية الفضاءات الشبابية والرياضية المنجزة والمتواصلة والمبرمجة في إطار آليات الدولة على غرار برنامج التنمية المندمجة وفق ذات المصدر .



