وزير الصحة: نسبة امتلاء أسرة الإنعاش بلغت 92 بالمائة بالمستشفيات العمومية

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بلغت نسبة امتلاء أسرة الإنعاش وأسرة الأكسيجين على التوالي بالمستشفيات العمومية 92 بالمائة و85 بالمائة جراء ارتفاع الإصابات الخطرة بفيروس كورونا، وفق ما كشفه اليوم وزير الصحة فوزي مهدي.وقال فوزي مهدي، في تصريح لكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن ارتفاع عدد الحالات الخطيرة للمصابين بفيروس كوفيد-19 خلق ضغطا عاليا على مستوى أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية رغم الترفيع فيها إلى أكثر من 360 سرير.وحذر من خطورة الوضع الوبائي في ظل انتشار السلالة البريطانية لفيروس كوفيد-19 في تونس، داعيا إلى الانضباط لإجراءات الوقاية الصحية تفاديا للإصابة بعدوى الفيروس المتسبب منذ ظهوره في أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.وأكد وزير الصحة، الذي رافق رئيس الحكومة هشام المشيشي، عند تلقيه الجرعة الأولى من تلقيح " فايزر" المضاد لفيروس كورونا بالمركز الجهوي للتلقيح بأريانة، وجود اتصالات مكثفة مع المخابر العالمية للتعجيل بجلب التلاقيح والتسريع في نسق الحملة الوطنية للتطعيم، كاشفا عن نية وزارة الصحة الترفيع في عدد المراكز الجهوية للتلقيح إلى أكثر من 38 مركزا خلال الفترة القادمة.وقال "قررنا الترفيع في عدد المراكز الجهوية للتلقيح وخلق آليات جديدة للتلقيح في فضاءات كبيرة فضلا عن تطوير طرق التلاقيح خلال الأسابيع المقبلة".من جهة أخرى أكد وزير الصحة أن التقطيع الجيني لم يثبت إلى الآن وجود السلالة البرازيلية أو الجنوب إفريقية، مفيدا في الوقت ذاته بأن عملية التقطيع الجيني بصدد التثبت حاليا من سلالة جديدة لم يقع إلى الآن اكتشاف مصدرها.