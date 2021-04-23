مشيشي: نسعى للتعاقد بصفة استثنائية مع مجموعة من الإطارات شبه الطبية لمجابهة فيروس كورونا

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أفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الجمعة، بأن حكومته تسعى للتعاقد بصفة استثنائية مع مجموعة جديدة من الإطارات شبه الطبية لتعزيز الموارد البشرية في إطار مجابهة فيروس كوفيد-19.وأقرّ هشام مشيشي، في تصريح أدلى به عقب تلقيه الجرعة الأولى من تلقيح " فايزر" المضاد لفيروس كورونا بالمركز الجهوي للتلقيح بأريانة، بحضور وزير الصحة ووالي الجهة، بوجود شحّ على مستوى الموارد البشرية المختصّة لاسيما أطبّاء الإنعاش، كاشفا أنه تباحث مع وزير الصحة، اليوم، حول مسألة التعاقد بصفة استثنائية مع إطارات شبه طبية.واعتبر أن الإشكال ليس مرتبطا بتوفير أسرة إنعاش " رغم الجهود الاستثنائية الحكومة في توفيرها"، وإنما مرتبط بمشكلة نقص الموارد البشرية لاسيما في أقسام الإنعاش والأقسام الاستشفائية.وتعمل الحكومة، حسب تأكيد مشيشي، على مزيد جلب التلاقيح والترفيع في عدد مراكز التلاقيح ومزيد تشريك القطاع الخاص في الحرب ضد فيروس كورونا، داعيا إلى احترام تدابير الحماية الصحية توقيا من خطورة الوضع الوبائي الحالي.وارتفع العدد الجملي للوفيات في تونس بسبب فيروس كورونا منذ ظهور الوباء إلى غاية 21 أفريل الجاري، إلى 10 آلاف و63 حالة وفاة، فيما تجاوز العدد الجملي للإصابات 294 ألف إصابة، وفق آخر تحيين لوزارة الصحة ، ليوم الأربعاء الماضي صدر أمس الخميس.