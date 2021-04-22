الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 22 أفريل 2021

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نابل: تسجيل 4 وفيات و115 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 569 حالة وفاة، وذلك وفق ما أوردته في تقريرها الدوري في علاقة بالوضع الوبائي بالجهة، الصادر اليوم الخميسوتتوزع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة على معتمديات سليمان وتاكلسة والهوارية ودار شعبان الفهري وتتراوح أعمار المتوفين بين 64 و86 سنةوأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة والبالغ عددها 338 تحليلا مخبريا عن رصد 115 إصابة محلية جديدة بالفيروس ليرتفع مجموع الحالات المكتشفة إلى 19987 إصابةويفيد ذات التقرير أن الحالات النشيطة سجلت ارتفاعا لتبلغ 1091 حالة لا تزال حاملة للفيروس من بينها 106 حالات تخضع للمراقبة الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصةوفي المقابل، تم خلال ال24 ساعة الأخيرة رفع العزل الصحي عن 104 حالات ليبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى 16328 حالة