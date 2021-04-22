كرة السلة - كاس تونس - قرعة نصف النهائي

اسفرت عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي جرت مساء الأربعاء باستوديوهات اذاعة " شمس اف ام " عن النتائح التالية.
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
النادي الافريقي - الزهراء الرياضية
وستجري مقابلتا نصف النهائي يوم الجمعة 23 افريل الجاري بينما سيجري الدور النهائي يوم 1 ماي
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
النادي الافريقي - الزهراء الرياضية
وستجري مقابلتا نصف النهائي يوم الجمعة 23 افريل الجاري بينما سيجري الدور النهائي يوم 1 ماي
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