كرة السلة - كاس تونس - قرعة نصف النهائي

اسفرت عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي جرت مساء الأربعاء باستوديوهات اذاعة " شمس اف ام " عن النتائح التالية.الاتحاد المنستيري - الملعب النابليالنادي الافريقي - الزهراء الرياضيةوستجري مقابلتا نصف النهائي يوم الجمعة 23 افريل الجاري بينما سيجري الدور النهائي يوم 1 ماي