كاس الاتحاد الافريقي- خروج النجم الساحلي من رهان الترشح

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فاز نادي جيراف السنغالي اليوم في تييس ( السنغال) على النجم الساحلي بنتيجة 1 -صفر في الجولة الخامسة قبل الاخيرة لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة).وسجل باب يوسو باي الهدف الوحيد لنادي جيراف د25ورفع نادي جيراف السنغالي رصيده الى 10 نقاط وتاهل الى الدور ربع النهائي للمسابقة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 5 نقاط في المركز الثالث وخرج من رهان التاهل1- جيراف السنغالي 10 5 تاهل الى ربع النهائي2- النادي الصفاقسي 9 5 تاهل الى ربع النهائي----------------------------------3- النجم الساحلي 5 54- ساليتاس البوركيني 3 5