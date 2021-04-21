وزير الدفاع الوطني يشرف في صفاقس على عملية تعويم الجوالة البحرية "الجم"

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- اشرف وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي عشية اليوم الاربعاء، بميناء الصيد البحري بصفاقس، على عملية تعويم الجوالة البحرية "الجم 213 "، المصنعة لفائدة جيش البحر بالشراكة مع شركة "سكين" للمنشآت الصناعية والبحرية.واعتبر الوزير ، في تصريح اعلامي "ان مجال التصنيع العسكري الذاتي التونسي يعد علامة من علامات الاستقلال تجاه المصنع الاجنبي وفرصة للمحافظة على المال العام والحد من نزيف العملة الصعبة وهجرة الادمغة ودفع التشغيل وتطوير التكنلوجيا والصناعة البحرية العسكرية وذلك خدمة للوطن وجيشه العتيد"و اعرب عن فخره واعتزازه بانتاج هذه الجوالة البحرية المصنعة بكفاءات تونسية مشيرا الى ان الشراكة بين القطاع العام والخاص ستتواصل التشاركي مع شركة "سكين" مستقبلا بغاية تصنيع سبع وحدات بحرية اخرى لفائدة جيش البحر ".من جهته، افاد مدير عام شركة "سكين "، وسيم قوبعة، بأن هذه الجوالة البحرية "الجم 213 " المصنعة بكفاءات تونسية مائة بالمائة لفائدة جيش البحر، تعد الثالثة من نوعها بعد تجربة تم خوضها مع وزارة الدفاع الوطني منذ 2012 ، معربا عن امله ان تكون هذه التجربة مناسبة لتطوير الصناعات العسكرية في تونس وتصدير مثل هذه الوحدات البحرية الى الخارج .وقال " ان الغاية من تصنيع مثل هذه الوحدات العسكرية البحرية في تونس ذات المواصفات العالية من حيث الجودة والنجاعة والسلامة هو اعطاء فرص تشغيل لليد العاملة التونسية والحد من هجرة الادمغة والكفاءات التونسية والضغط على كلفة الشراء من الخارج بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة وربح العملة الصعبة".يذكر أن الجوالة "الجم 213 " ، يبلغ طولها 27.5 متر وعرضها 5.6 متر وحمولتها 80 طنا وهي مجهزة باحدث تقنيات التحكم والقيادة خاصة المراقبة الليلية.