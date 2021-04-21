الرابطة المحترفة 2 - (مرحلة الصعود): نادي حمام الانف ينفرد بصدارة المجموعة الأولى

وات -

انفرد نادي حمام الانف بصدارة ترتيب المجوعة الأولى ضمن دورة الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اثر فوزه اليوم الأربعاء في ملعب اريانة على قوافل قفصة بنتيجة 1 - 0 ، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الصعود .وسجل لفريق الضاحية الجنوبية غيث الصغير د32وانفرد حمام الانف بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط واصبح يتحكم في مصيره وسيلاقي يوم السبت المقبل نادي امل جربة في الجولة الاخيرة من سباق الصعود وفي حال تحقيق الفوز فانه سيضمن عودته لبطولة الرابطة المحترفة الاولى .اما فريق قوافل قفصة فقد فوت في موقع الصدارة وتراجع الى المركز الثاني ب3 نقاط .وسيكون في حاجة للفوز على اولمبيك مدنين في الجولة الثالثة والاخيرة مع تعادل نادي حمام الانف على الاقل ليحقق الصعود. وهي معادلة تبدو غير مضمونة.ومن جهة اخرى انتهى دربي الجنوب الشرقي بين اولمبيك مدينين و امل جربة بنتيجة 1-1 لحساب نفس المجموعة .وافتتح أنور مناعي التسجيل لفائدة فريق الامل في دق 21 قبل ان يتمكن أمين مكور من التعديل دق 52 لفائدة أولمبيك مدنين من ضربة جزاء.وخرج فريق الامل من دائرة المراهنة على الصعود بعد ان اكتفى بالتعادل في مباراة انهاها اليوم بتسعة لاعبين بعد اقصاء كل من وائل صمود د55 وخليل القاسيمي د67ويحتل امل جربة المركز الرابع والاخير بنقطة وحيدة. وتبخرت اماله في تحقيق اول صعود في تاريخه للرابطة المحترفة الاولى.اما اولمبيك مدنين فان حظوظه تضاءلت حيث يحتل المركز الثالث بنقطتين ولم يعد يملك مصيره بيده.وتبدو حظوظه صعبة في تدارك موقفهوفيما يلي نتائج وهدافو مقابلتي الجولة الثانية اللتين جرتا دون حضور جمهور:في ملعب اريانةنادي حمام الأنف 1غيث الصغير دق 32قوافل قفصة 0في ملعب المنزهأمل جربة 1أنور مناعي دق 21أولمبيك مدنين 1أمين مكور دق 52 ض جنادي حمام الأنف 4 2 2 1قوافل قفصة 3 2 2 2أولمبيك مدنين 2 2 2 2أمل جربة 1 2 2 3