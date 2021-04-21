   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

المدرب التونسي محمد دحمان يقود نادي الحزم للصعود الى بطولة الدرجة السعودية الممتازة

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 10:26 قراءة: 0 د, 28 ث
وات - ضمن نادي الحزم تحت قيادة مدربه التونسي محمد دحمان صعوده الى بطولة الدرجة السعودية الممتازة لكرة القدم (دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) قبل 6 جولات من النهاية اثر فوزه على نادي الساحل 4-2 يوم الثلاثاء في اطار الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدرجة الاولى.

ورفع نادي الحزم رصيده الى 79 نقطة بفارق 18 نقطة عن صاحب المركز الرابع نادي الطائي الذي لم يعد بوسعه تجاوز فريق محمد دحمان في الترتيب العام باعتبار ان المواجهتين المباشرتين تخدمان مصلحة نادي الحزم بتغلبه ذهابا 3-1 وتعاجله ايابا 3-3.
وتصعد الاندية الثلاثة الاولى الى بطولة الدرجة الممتازة.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224504



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 21 أفريل 2021 | 9 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:01 16:01 12:25 05:37 04:04
19°
 23° % 59 :الرطــوبة
تونــس 13°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-1323°-1517°-1520°-1325°-13
  • Avoirs en devises
    20944,0

  • (20 avril)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,31179 DT        1$ =2,75796 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 avril)   1210,7 MDT