المدرب التونسي محمد دحمان يقود نادي الحزم للصعود الى بطولة الدرجة السعودية الممتازة

وات -

ضمن نادي الحزم تحت قيادة مدربه التونسي محمد دحمان صعوده الى بطولة الدرجة السعودية الممتازة لكرة القدم (دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) قبل 6 جولات من النهاية اثر فوزه على نادي الساحل 4-2 يوم الثلاثاء في اطار الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدرجة الاولى.ورفع نادي الحزم رصيده الى 79 نقطة بفارق 18 نقطة عن صاحب المركز الرابع نادي الطائي الذي لم يعد بوسعه تجاوز فريق محمد دحمان في الترتيب العام باعتبار ان المواجهتين المباشرتين تخدمان مصلحة نادي الحزم بتغلبه ذهابا 3-1 وتعاجله ايابا 3-3.وتصعد الاندية الثلاثة الاولى الى بطولة الدرجة الممتازة.