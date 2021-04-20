الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 20 أفريل 2021

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مدنين: 9 وفيات و179 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وطاقة إيواء مرضى "كوفيد" تبلغ أقصاها

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات بسبب فيروس "كورونا"، و179 إصابة جديدة، منها 7 حالات وافدة و172 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس منذ بدء انتشاره، إلى 463 وفاة، والإصابات إلى 12176 إصابة مؤكدة.وشملت حالات الوفاة، شخصين في العقد الخامس من العمر، وحالتين في العقد السادس، فيما تراوحت اعمار بقية الحالات بين الـ70 و80 سنة، وفق ما ذكره لـ(وات)، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.ولاحظ ذات المصدر، ان الوضع "دقيق وحذر" أمام ارتفاع نسب الوفيات والاصابات، وبلوغ المؤسسات الصحية طاقة ايوائها القصوى، سواء فيما يتعلق بأسرة الاكسيجين او الانعاش، التي تعد محدودة، الى جانب تجاوز أقسام "الكوفيد" طاقتها بالتوسع في أقسام أخرى.وحسب توزيع الاصابات المحلية الجديدة لفيروس "كورونا"، فان الفيروس نشط في مختلف المعتمديات وخاصة بجرجيس، التي سجلت أعلى معدل من حيث الاصابات بلغت 31 إصابة، وحومة السوق 29 إصابة، ومدنين الجنوبية 27 اصابة، وميدون 23 إصابة، وبن قردان 22 إصابة، ومدنين الشمالية 17 إصابة، وسيدي مخلوف 13 إصابة، واجيم 8 ، وبني خداش إصابتين اثنتين.في المقابل، تطور العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 10522 حالة شفاء، بتسجيل 110 حالات شفاء جديدة، منها 28 حالة شفاء بجرجيس، و25 ببن قردان، و23 بحومة السوق، و14 بمدنين الجنوبية، و9 بمدنين الشمالية، و6 حالات شفاء بميدون، و4 بأجيم، وحالة شفاء واحدة ببني خداش.من جهة أخرى، سجّلت الجهة، يوم أمس الاثنين، أعلى نسبة توافد على مركزي التلقيح بجربة ومدنين، حيث بلغ عدد الوافدين، 762 شخصا من كبار السن، تلقوا جرعاتهم ضد فيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الجملي للجرعات منذ انطلاق حملة التلقيح الى 12277 جرعة، تلقاها مهنيو الصحة وكبار السن.