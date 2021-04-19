انقطاع الماء في مناطق بولاية قابس بداية من الاثنين اثر تخريب وسرقة المعدات

تسجّل مدينة قابس وبوشمة والسّجن المدني (ولاية قابس)، اليوم الاثنين، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشراب، نتيجة عملية تخريب معدات، جدّت فجر اليوم، وسرقة كوابل بالبئر العميقة "النجدة 1" المزودة لمدينة قابس الكبرى.ورجّحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، أن يتم استئناف توزيع الماء تدريجيا اثر اصلاح ما تم تخريبه وإعادة تشغيل البئر المذكورة، دون تحديد الوقت.