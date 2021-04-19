تفاقم العجز التجاري لتونس خلال الثلاثي الأوّل من 2021 ليناهز قيمة 3651 مليون دينار

وات -

تفاقم العجز التجاري لتونس خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 ليصل إلى مستوى 3651،4 مليون دينار مسجّلا بذلك زيادة مقارنة بالمعدّل الثلاثي (2863،9 مليون دينار) للثلاثيات الثلاث الأخيرة، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للاحصاء في اطار نشرية "التجارة الخارجية بالاسعار الجارية مارس 2021"، أصدرها، الإثنين.وتطوّرت الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة بالثلاثيّة الأخيرة من سنة 2020. وقدّرت قيمتها ب10818،4 مليون دينار مقابل 10564،8 مليون دينار خلال الثلاثيّة السابقة.وسجّلت الواردات بدورها ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالثلاثية الرابعة من سنة 2020. وبلغت قيمتها مستوى 14469،8 مليون دينار مقابل 13280،3 مليون دينار خلال الثلاثية الأخيرة من 2020.وفقد معدل تغطية الواردات بالصادرات 4،8 نقاط ليبلغ نسبة 74،8 بالمائة مقابل 79،6 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.