تطاوين : رياح رملية قوية في أعلب المناطق الجنوبية للولاية تقلّص الرؤية وتشكّل خطرا على مستعملي الطريق

وات -

تغطّي رياح رملية قويّة منذ ظهر اليوم الجمعة أغلب مناطق جنوب ولاية تطاوين ( بداية من وادي دكوك - 40 كلم جنوب مدينة تطاوين ) وفي هذا الشان اصدرت معتمدية ذهيبة بلاغا حذرت فيه من مخاطر هذه الرياح التي تجاوزت سرعتها 80 كلم في الساعة وتصل مؤقتا الى 100 كلم في الساعة مرفوقة بدواوير رملية محلية ينجرّ عنها انخفاض الرؤية.ودعت المعتمدية في بلاغها الذي تلقى مراسل وات في الجهة نسخة منه مستعملي الطرقات الى تعديل السرعة وعدم المجازفة وترك مسافة الامان اثناء السير واخذ الاحتياطات اللازمة والتقيد بقواعد الجولان في هذه الوضعية المناخية الاستثنائية.وقد افاد مصدر من الادارة الجهوية للحماية المدنية انه لم تسجل حوادث او خسائر مادية الى حدّ الان ناصحا بالسياقة في حدود الرؤية الممكنة.