بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة الاولى لمجموعة التتويج

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الاولى من مجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي ستقام غدا السبت:في قاعة المهدية - س 14مكارم المهدية - نادي قصور الساففي قاعة سوسة - س 13النجم الساحلي - النادي الافريقيفي قاعة الزواوي - س 14الترجي الرياضي - جمعية الحماماتمقابلة نادي ساقية الزيت وبعث بني خيار (تاجلت)