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بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة الاولى لمجموعة التتويج

Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 14:44 قراءة: 0 د, 19 ث
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الاولى من مجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي ستقام غدا السبت:
في قاعة المهدية - س 14
مكارم المهدية - نادي قصور الساف
في قاعة سوسة - س 13

النجم الساحلي - النادي الافريقي
في قاعة الزواوي - س 14
الترجي الرياضي - جمعية الحمامات
مقابلة نادي ساقية الزيت وبعث بني خيار (تاجلت)

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